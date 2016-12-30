/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как готовились к Новому году в СССР		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
§ NG.kz
Как готовились к Новому году в СССР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26674
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.
Читать новость

§ witas
Re: Как готовились к Новому году в СССР
witas


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 30.12.16
Отправлено: 01.01.17 - 16:36
Комментарий удален модератором.
Профайл

* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одноклассник справа в костюме жениха и невесты..
Жаль умер давно, как стал ментом, спился там..
Профайл

* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот..
Профайл

* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очевидно Новый год?
Я сестра, два брата по матери и сестра по матери..
Профайл

* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Я..
Написано что 1917й, сто лет назад..
Профайл

* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и я зайчик..
Профайл

* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И снова я
Профайл

* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я опять зайчик..
Профайл

* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старшеклассник..
Профайл
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 87, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 86
Зарегистрированные пользователи: INFINITE

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 128
Пользователей: 2
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх