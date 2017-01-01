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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Кто ставит государство на колени?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 26674
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената РК Дарига НАЗАРБАЕВА высказалась по поводу казахстанских банков. Она заявила: там существует коррупция и тратить народные деньги на их поддержание не стоит.
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Симпличио
Re: Николай ВОРОНИН: Кто ставит государство на колени?




Отправлено: 01.01.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 при запредельных процентах

Кредитов меньше возьмут казахстанцы. Дорого жилье не купят. Есть шанс, что цены на жилье упадут до "подъемных" 10-20-30 средних зарплат.

Читатель 1
Re: Николай ВОРОНИН: Кто ставит государство на колени?




Отправлено: 01.01.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший вопрос)) А кому он задан, хотелось бы узнать))?

ром
Re: Николай ВОРОНИН: Кто ставит государство на колени?




Отправлено: 01.01.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Просто так кредит никто не даст, правильно? Значит, если взятку взял, заведомо знаешь,что кредит этот человек тебе не вернет,

Это ТС, "постсовок", товарищ Воронин.
В РФ такая же петрушка.: Роснефть продала 20 % активов, и все гадают которому из друзей великого Пу повезло оборотится за счёт несчастного электората..
Воронин как будто в первый раз родился..

§ witas
Re: Николай ВОРОНИН: Кто ставит государство на колени?
witas


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 30.12.16
Отправлено: 01.01.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ром:
Воронин как будто в первый раз родился..

поддержу, и добавлю, не зрелые высказывания, как из Капитала Маркса.
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