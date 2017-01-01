Цитата: - Просто так кредит никто не даст, правильно? Значит, если взятку взял, заведомо знаешь,что кредит этот человек тебе не вернет,

Это ТС, "постсовок", товарищ Воронин.

В РФ такая же петрушка.: Роснефть продала 20 % активов, и все гадают которому из друзей великого Пу повезло оборотится за счёт несчастного электората..

Воронин как будто в первый раз родился..