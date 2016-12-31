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§ NG.kz
Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих костанайцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26674
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.16 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые читатели «НГ»! Поздравляем вас с праздником и ждем ваши фотографии, видеоролики и истории о том: как вы встречаете Новый год. Размещать всё это можно будет в этой ветке.
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совдеп
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...




Отправлено: 01.01.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
новогодняя ночь прошла в кругу 130-150 соотечественников... и млад и стар пришли похороводить под советские шлягеры и шансон вокруг ёлки..

Так вот оно чо, Михалыч.!! Пипец вы там законсервировались,,!!
Года 2 назад встречал в аэропорту супругу с дочкой из Египта. Рейс задерживался и первым прилетел самолет из Германии.. Времени было много понаблюдал за людишками..
Это был пипец! Я как будто попал в 80-е годы прошлого столетия. И встречающие и прилетевшие были из той эпохи.
Дас ист фантастиш, герр товарищ..

* 07Litra
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8364
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.01.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совдеп:
Дас ист фантастиш, герр товарищ..

яволь,яволь... и машины времени не надо... я вот тож такое в Кустанае наблюдал,на паспортном контроле... во Франкфурте все стояли тихо-мирно в очереди,а в Кустанае давай права качать:эти с детёнышем-пропустите их без очереди... эти престарелые,пустите в первую очередь... тормознул я и первых и вторых-чуть не сожрали.... но,угомонились....
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