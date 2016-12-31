совдеп Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих... #60







Отправлено: - 16:46 Цитата: 07Litra:

новогодняя ночь прошла в кругу 130-150 соотечественников... и млад и стар пришли похороводить под советские шлягеры и шансон вокруг ёлки..

Так вот оно чо, Михалыч.!! Пипец вы там законсервировались,,!!

Года 2 назад встречал в аэропорту супругу с дочкой из Египта. Рейс задерживался и первым прилетел самолет из Германии.. Времени было много понаблюдал за людишками..

Это был пипец! Я как будто попал в 80-е годы прошлого столетия. И встречающие и прилетевшие были из той эпохи.

Дас ист фантастиш, герр товарищ..