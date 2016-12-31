07Litra Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих... #48





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8364

Регистрация: 16.04.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:37 всем вундершёнен гутен морген! с Новым годом всех и добрых дней... надеюсь все оклемались и каждый получил свой кулёк чуда... у меня тоже чудо случилось... именно 31 декабря моя нестарая "sony" дала дуба... так что Марик,извини,но разоблачиться-растелешиться я не смогу... новогодняя ночь прошла в кругу 130-150 соотечественников... и млад и стар пришли похороводить под советские шлягеры и шансон вокруг ёлки... что порадовало-ухоженность пенсионеров и их движухи до 3-х утра... давно такого не наблюдал... внатуре ,получается, бытиё определяет жизненный стиль...