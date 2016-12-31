/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих костанайцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 5«12345»
§ NG.kz
Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих костанайцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26674
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.16 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые читатели «НГ»! Поздравляем вас с праздником и ждем ваши фотографии, видеоролики и истории о том: как вы встречаете Новый год. Размещать всё это можно будет в этой ветке.
Читать новость

§ Козлов я
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
Козлов я


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.01.17 - 03:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видел это фото в ОК(не путать с редактором)НГ. Так понял,что Юджин- это с буквой V на левое плечо? 8-)
Профайл

uzer76
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...




Отправлено: 01.01.17 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я в этом году новый год встретил дома с женой. Утром на работу. Прикольно вышло, даже и не пил. Трубочка ждет утром

§ yudjin
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4319
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.01.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Так понял,что Юджин- это с буквой V на левое плечо?

не угадал.... даю еще 46 попыток)))
Профайл

* 07Litra
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8364
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.01.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всем вундершёнен гутен морген! с Новым годом всех и добрых дней... надеюсь все оклемались и каждый получил свой кулёк чуда... :lol: у меня тоже чудо случилось... именно 31 декабря моя нестарая "sony" дала дуба... так что Марик,извини,но разоблачиться-растелешиться я не смогу... новогодняя ночь прошла в кругу 130-150 соотечественников... и млад и стар пришли похороводить под советские шлягеры и шансон вокруг ёлки... что порадовало-ухоженность пенсионеров и их движухи до 3-х утра... давно такого не наблюдал... внатуре ,получается, бытиё определяет жизненный стиль... :lol:
Профайл

* 07Litra
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8364
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.01.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но зато щас,с утреца по радио Чайковский в исполнении русских пианистов,и Нетребко со своим сопрано... на улице сумрачно,а в хате тепло,елочка с огнями и музон....нет,что ни говори а новый год и музычка,это хорошо.... хоть блатняк,хоть опера.... :-)
Профайл

§ kbkz1980
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1842
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.01.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
новогодняя ночь прошла в кругу 130-150 соотечественников...

Муля,а шо немчура на НГ вас в гости не приглашает
Так и тусуетесь 20 лет в своём клубе дизертиров
:lol:
Профайл

§ drakon
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9242
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
что ни говори а новый год и музычка,это хорошо..

Или по телевидению кинофильм - "Доярка из Хацапетовки"... :lol:
Профайл

* 07Litra
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8364
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.01.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Муля,а шо немчура на НГ вас в гости не приглашает
Так и тусуетесь 20 лет в своём клубе дизертиров

нуда,нуда... немцы по ту сторону колючки... а "наши",по эту... в концлагере... но ка-а-а-к живут на баланде.... немцы и югославы даже с соседних территорий (залов) на нашу локалку заходили потанцевать,не обращая внимания на лай собак и крики "сук",получивших новые диски для своих "дегтярёвых"....
Профайл

* 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и первая кесе чая в новом году..
Профайл

* 07Litra
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8364
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.01.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
"Доярка из Хацапетовки"... :lol:

а чё,есть такой фильм? :-o или это ты про Лилю? :oops:
Профайл

* 07Litra
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8364
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.01.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну и первая кесе чая в новом году..

чёт ни шуба,не селёдка не тронуты... апетита штоли нету? :-(
Профайл

§ drakon
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9242
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
а чё,есть такой фильм? :-o или это ты про Лилю? :oops:

А ты включи канал "РТР Планета".Ещё идёт...
:lol: :oops: :oops:
Профайл

§ drakon
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9242
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
или это ты про Лилю?

Ну не похожа Лилли - на
доярку - Катю.У той компа-
небыло... :lol:
Профайл

* 07Litra
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8364
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.01.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всё,кончилась русская классика на радио... :-x начались легкомысленные оперетки западенце... всяких Легаров,Кальманов,Оффенбахов,Зуппе.... :lol:
Профайл

* 07Litra
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8364
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.01.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А ты включи канал "РТР Планета".Ещё идёт...

нету у меня РашенТиВи... и ТиВи занят... бабка укатываетца со старого английского фильма... там где слуга создавал для старой подслеповатой леди праздник... и пил и ел и говорил тосты за ЯКОБЫ гостей... :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 5«12345»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 85, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 84
Зарегистрированные пользователи: INFINITE

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 123
Пользователей: 1
Всего: 124

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх