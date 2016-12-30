NG.kz Как готовились к Новому году в СССР



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:15 Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.

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