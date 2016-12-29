Цитата: Надежада:

Вот объясните мне, может, я чего-то не понимаю в этой жизни??? Ничего нету, а рожать мы мастера! Вот чем люди думают, какой головой????

на таких у нас все и держится, если бы не рожали то пришлось бы из Африки или Арабии выписывать людей, как это делает германия, просто государству и обществу надо помочь этим людям, а детки будут нормальными гражданами РК и принесут много пользы государству и обществу.