Ксения Re: «Грация и Сила!»: Участница № 15 - Ксения БЕДРЕДИНОВА #6







Отправлено: - 12:12 Добрый день. Хочу сказать что критики я не боюсь, и моей целью не является фитнес фигура. Я занимаюсь тем что мне нравиться. И все конкурсантки достойные и красивые девушки. В конкурсе не идёт речь о фитнесе, а о том что занимаясь с железом можно быть грациозной и привлекательной. У многих сложился стереотип если ты занимаешься с хорошим весом ты обязательно должна превратиться в монстра. Но это огромное заблуждение. Всем удачи и добра в новом году!!!