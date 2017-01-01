NG.kz Двое в костюмах Санта-Клаусов напали на ночной клуб в Стамбуле: погибли 35 человек



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:48 Двое неизвестных в костюмах Санта-Клаусов напали на ночной клуб в Стамбуле. Не менее 35 человек погибли и 40 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра города Васипа Шахина.

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