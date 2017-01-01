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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Кто ставит государство на колени?
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената РК Дарига НАЗАРБАЕВА высказалась по поводу казахстанских банков. Она заявила: там существует коррупция и тратить народные деньги на их поддержание не стоит.
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Симпличио
Re: Николай ВОРОНИН: Кто ставит государство на колени?




Отправлено: 01.01.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 при запредельных процентах

Кредитов меньше возьмут казахстанцы. Дорого жилье не купят. Есть шанс, что цены на жилье упадут до "подъемных" 10-20-30 средних зарплат.
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