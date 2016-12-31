NG.kz Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих костанайцев



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 26673

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:22 Уважаемые читатели «НГ»! Поздравляем вас с праздником и ждем ваши фотографии, видеоролики и истории о том: как вы встречаете Новый год. Размещать всё это можно будет в этой ветке.

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