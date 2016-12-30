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≡ В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился след "Гелендвагена", заехавшего в летнее кафе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился след "Гелендвагена", заехавшего в летнее кафе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26673
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Я спросил его, кто был за рулем, - сообщил в суде свидетель Виктор ЧИЖ. - Мужчина ответил, что там был друг сына. Также он рассказал, что этот друг летом заехал на машине в кафе кинотеатра «Казахстан», ездил там по ступенькам.
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Серик
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
У юриста ТОО "Мега" была фамилия Байбазаров, а не Базарбаев. Как ни странно, я считаю эти фамилии разными.

Какая разница базарбаева или байбазаров или байбазаров сути не меняет, по клиентам читаю и смотрю он здесь в клиентах сильно сам себя парить этот юрист базарбаев.

Ерема
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Третье лицо говорит словами хозяина машины, хозяин машины говорит что за рулем был Туманова, Туманов разбил ему машину а хозяин идет в полицию и пишет признание что он был за рулем. Зачем? Ему если Туманов разбил машину, зачем ему. Это как такой бред можно в газете печатать. Комментаторы, вы хоть не позоритесь, подхватили эту утку проплаченную ТОО Мга


Если честно такоет ощущение 80 процентов коментов это Мега с базарбаева пишу, это уже тухлая тема не кому не интересно.

Василий
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 20:49
Комментарий удален модератором.

Канат Туманов
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый Виктор Чиж ! Мне кажется ваше заявление не обоснованно. Для Вас поясняю, что в лексусе меня не было, водитель установлен в законном порядке. Прошу Вас впредь воздержаться от подобных высказываний и утверждений в мой адрес. Поздравляю Вас и всех присутствующих на форуме с Наступающим Новым Годом. Удачи и всего самого наилучшего. Канат Туманов.

[Исправлено: Vasiliy, 30.12.2016 - 22:02]

Станиславский
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Канат Туманов:
Мне кажется ваше заявление не обоснованно

/Фейспалм*/
Не верю! ©
Как говорится шизгари. Ооооо
;-)

Туманов канат
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 22:22
Комментарий удален модератором.

Виктор
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 31.12.16 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо Канат тебя тоже с новым годом им просто завидно и мне кажется надо с тоо мега просить компенсацию за авто ,чтоб не копали где неположено.

Житель пятерки
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 31.12.16 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю как насчет водителя Лексуса, но эта яма более 2 месяцев жителям 5 мкр-на доставила много неприятностей. А также как эта Мега попортила дорогу,это что-то. Возместить нам моральный и материальный ущерб никто не хочет?

Керемет
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 31.12.16 - 03:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой мозг закипел.кого защищает адвокат чижа? Почему свидетель молчал до этого, если его брат два месяца доказывал что за рулем был сын ректора(они что не общались)?а вообще похоже на хорошо спланированный наезд.

123
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 31.12.16 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это как раз друзья и родственники пьяницы на Лексусе обьявились тут, и пишут тут не бред в защиту даже не знаю как их без матов назвать.. В кинотеатр пьяный заезжал, в яму пьяные спалились.. они похоже каждый вечер бухие катаются.. кто защищает таких, чтоб вас жизнь на дороге с такими пьяными безпредельщиками свела, посмотрел бы как за пети..

Пешеход
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 31.12.16 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто бы ни был водитель, он безусловно возможно и виноват в несоблюдении п.10.1 ПДД, однако мне интересно одно, действительно ли были на этой улице освещение в момент ДТП, предупреждающие знаки об опасности на определенном от данной ямы месте и соответствовали ли эти знаки требования ГОСТ (размер, светоотражение и т.д.). Ситуаций с этими траншеями по городу предостаточно. Наверное пол города видели как проводили Московский водовод, вскрыли дороги в разных местах и целыми неделями на определенных участках работы не велись, а из ограждения присутствовали только ленточки, даже их подсветки отсутствовали. Или зачем далеко ходить, в Костанай-су длительное время используются стойки со знаками кирпич, объезд, которые без светоотражения и ночью их абсолютно за 3-5 метров не видно, а что говорить на скорости 50-60 км/ч. Фискалам на эти знаки и нарушения со стороны водоканала до лампочки. Я не оправдываю водителя который возможно и был в нетрезвом состоянии, но если бы он был трезв, то на месте заставил бы гаеров зафиксировать знаки, расстояние и т.д., а не сваливать.

§ bgb
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3257
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 31.12.16 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пешеход:
Или зачем далеко ходить, в Костанай-су длительное время используются стойки со знаками кирпич, объезд, которые без светоотражения и ночью их абсолютно за 3-5 метров не видно, а что говорить на скорости 50-60 км/ч.

а вы проедьте по городу. знаки пешеходных переходов также не отражают свет! какие-то мигающие на них фигнюшки вообще не мигают, а, если мигают, то не привлекают внимания.
Профайл

Пешеход
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 31.12.16 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про пешеходники согласен, но тут также вопрос стоит об отношении со стороны всех этих дорожных, строительных служб к безопасности водителей и их пассажиров, ведь ямы на дорогах вырыты, которых ночью порой не видно. А как только ДТП по этой причине случится, то у них тут как тут отмазка, вечером все было, а кто то знак(ограждение) украл и т.д.Трезвый водитель будет разбираться и доказывать, а пьяный свалит.

Королева
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 31.12.16 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я мама четверых детей, я даже рада что этот Лексус свалился в эту яму. Все что не делается, то делается к лучшему. Моя доча ходит в школу, сынок на тренировки по этой дороге, как Лексус упал- на следующий день зарыли яму. Возле пятерочки зарыли тоже сразу, а то у нас как то после дождя машина на бок упала, проезд аж размыло. Не возможно было ходить вообще по этим разрытым, а сейчас зарыли- они все разбиты.

Карамерген
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 01.01.17 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а первый судья Джармухамедов, чего дело не довёл до конца? Или в суде шарахаются от него, т.к. "глубокое, внутреннее убеждение" поворачивается, в зависимости от вскрывающихся фактов, то одним боком, то другим? А особенно от перспективы вытаскивания на свет очень интересных подробностей по делу?)))
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