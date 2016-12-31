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§ NG.kz
Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих костанайцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26673
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.16 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые читатели «НГ»! Поздравляем вас с праздником и ждем ваши фотографии, видеоролики и истории о том: как вы встречаете Новый год. Размещать всё это можно будет в этой ветке.
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§ Козлов я
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
Козлов я


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.01.17 - 03:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видел это фото в ОК(не путать с редактором)НГ. Так понял,что Юджин- это с буквой V на левое плечо? 8-)
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uzer76
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...




Отправлено: 01.01.17 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я в этом году новый год встретил дома с женой. Утром на работу. Прикольно вышло, даже и не пил. Трубочка ждет утром

§ yudjin
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4319
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.01.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Так понял,что Юджин- это с буквой V на левое плечо?

не угадал.... даю еще 46 попыток)))
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