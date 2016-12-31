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≡ Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих костанайцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих костанайцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.16 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые читатели «НГ»! Поздравляем вас с праздником и ждем ваши фотографии, видеоролики и истории о том: как вы встречаете Новый год. Размещать всё это можно будет в этой ветке.
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§ 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1250
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
мне вот тоже Дед Мороз оленей уже к двери подогнал... давай,ауфвидерзейн!

Гнать то кончпй, фото свое на оленях со спины хотя бы в студию..
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§ 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1250
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати меня че то не зовут до стх пор за основной стол..
Как шампанское от Бахуса начну буду пить, не представляю, если писать, в смысле не писить, еще как то профессионально могу в любом состоянии, то за столом это как то сложновато выходит думаю..
Ну не думаю, а потом рассказывают..
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Вайпер .
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...




Отправлено: 31.12.16 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас в лес поеду - шашлык жарить :-P С НГ - всех !!!!!!! :lol:

§ 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1250
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Год..
Этот год для меня был тяжелым.
Если в том году померла мать, то в этом году отец и как..
Это было что то..
Это был вдвойне тяжелый год, в этом году и я чуть дубу не дал, родоки наверно зовут, такое поверье..
Для меня 16й год это один из самых хреновых годов в моей жизни..
Год, который я пережил..
Так что Новый год я встречать с энтузиазмом не стану, что он то мне там готовит?..
Главное чтоб не было хуже, да..
Старость, только об этом и думаешь..
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§ 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1250
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А новый год уже тем не менее близок..
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§ 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1250
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году стол небогат, зато наш..
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§ 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1250
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

А. Вот..
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§ 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1250
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ drakon
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9238
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцы! С Новым Годом!!!
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§ 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1250
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи, и я это смотрю?
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§ Серый волк
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8456
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.01.17 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
провожаю год 2016-ый.
С наступающим, тебя 112-ый!

Угу!
Ну да!
Точно!
Кхе! Кхе!
Уважаемые жители Независимого Казахстана!
Мы прожили нелёгкий год!
Мы пережили в этом году очередное нашествие коррупционеров, пегасов, гранитных бордюров и ям по всему городу. Под конец года случилось нашествие ономастов, но мы надеемся, что новый год будет лучше, чем старый!
С 112-м наступающим годом вас!
:lol:
Не буду смущать фотографиями Москвы, встречающей 2017 год! Пусть для вас ваш 112-й год будет самым лучшим и надолго запомнится!
;-)

[Исправлено: Серый волк, 31.12.2016 - 21:57]
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§ Сделанный в СССР
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
Сделанный в СССР


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3105
Регистрация: 21.12.13
Отправлено: 01.01.17 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Господи, и я это смотрю?

Это только начало..
:lol:
Щас вот это будете [video]https://m.youtube.com/watch?v=RbboNlsuIig[/video]

Смотреть
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глас народа
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...




Отправлено: 01.01.17 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
e: Как кустанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...***Обыкновенный обеденный стол в советский период....

глас народа
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...




Отправлено: 01.01.17 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё Пяти часов нету а,соседи- Пацанята уже начали деньги родителей в воздух -
выкидывать..******

А что им ещё остаётся делать-смотри фото: темнота, редкие фонари, пьяные родители, никому не нужные дети...вынуждены как-то развлекаться...

§ yudjin
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4318
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.01.17 - 02:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так мы встречали начало года: салют, шампанское, хоровод вокруг ёлки
Русские, казахи, украинцы, немцы, татары, армяне и один белорус - это не полный состав 2-х подъездов.


С новым годом, кустанайцы!
Давайте жить дружно!
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