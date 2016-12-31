211 Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих... #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1250

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:33 Год..

Этот год для меня был тяжелым.

Если в том году померла мать, то в этом году отец и как..

Это было что то..

Это был вдвойне тяжелый год, в этом году и я чуть дубу не дал, родоки наверно зовут, такое поверье..

Для меня 16й год это один из самых хреновых годов в моей жизни..

Год, который я пережил..

Так что Новый год я встречать с энтузиазмом не стану, что он то мне там готовит?..

Главное чтоб не было хуже, да..

Старость, только об этом и думаешь..