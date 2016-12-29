NG.kz «Грация и Сила!»: Участница № 15 - Ксения БЕДРЕДИНОВА



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:41 Сейчас спорт - это моя страсть. В особенности то, чем я занимаюсь в данный момент, - бодифитнес. Жалею, что не стала заниматься этим видом спорта раньше. Вообще, спортом я увлекалась еще в школе, любила легкую атлетику, баскетбол, аэробику. Три года назад решила заняться собой. У меня двое детей, причем разного возраста, поэтому хотелось подтянуть мышцы, скорректировать фигуру. Начинала с малого: занятий с тренером. Потом хотелось чего-то большего.

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