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≡ «Грация и Сила!»: Участница № 15 - Ксения БЕДРЕДИНОВА		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Грация и Сила!»: Участница № 15 - Ксения БЕДРЕДИНОВА
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас спорт - это моя страсть. В особенности то, чем я занимаюсь в данный момент, - бодифитнес. Жалею, что не стала заниматься этим видом спорта раньше. Вообще, спортом я увлекалась еще в школе, любила легкую атлетику, баскетбол, аэробику. Три года назад решила заняться собой. У меня двое детей, причем разного возраста, поэтому хотелось подтянуть мышцы, скорректировать фигуру. Начинала с малого: занятий с тренером. Потом хотелось чего-то большего.
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§ лимон
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 15 - Ксения БЕДРЕДИНОВА
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.12.16 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за позитив и смелость браво канечно, фон у фотографий какой-то темный, фигуры с пересветом от вспышки, в зеркало отражается прожектор освящения. на мой взгляд горизонт завален кароче
Профайл

§ лимон
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 15 - Ксения БЕДРЕДИНОВА
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.12.16 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
освящения

опечатка, читать через "е"
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§ 74
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 15 - Ксения БЕДРЕДИНОВА
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3578
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 29.12.16 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
опечатка, читать через "е

:lol: :lol:
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...
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 15 - Ксения БЕДРЕДИНОВА




Отправлено: 29.12.16 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по моему-молодец! Одна улыбка чего стоит...

ногикрыльяхвост
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 15 - Ксения БЕДРЕДИНОВА




Отправлено: 01.01.17 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если сравнивать, то придется девушке натолкнуться на критику на фоне предыдущих участниц. Но, в целом, неплохая достойная молодости фигура, но никак не фитнес - сила или грация.
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