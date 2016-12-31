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§ NG.kz
Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих костанайцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.16 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые читатели «НГ»! Поздравляем вас с праздником и ждем ваши фотографии, видеоролики и истории о том: как вы встречаете Новый год. Размещать всё это можно будет в этой ветке.
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§ 07Litra
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8351
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 31.12.16 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Где личное восприятие Нового года?
НГ,

завтра утром может покажут... :-) а вот утро завтрашнего дня,точняком показывать не будут... ну как с "пикником",помнишь?.... ну давай,не скучай... с Новым годом и приятного просмотра.... :lol:
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§ drakon
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9237
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.12.16 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё Пяти часов нету а,соседи- Пацанята уже

начали деньги родителей в воздух - выкидывать... :-o
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* 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
твоя предусмотритель в виде синего пластмассового тазика... утром будет архиважная деталь постновогоднего антуража....

В последний раз тряхонуло, с одной стороны тазик, с другой ведро, окренеть сколько из меня вышло..
Все такое ну очень плохое..
Густое..
Да уш..
Я насиловал свой организм по полной, блин, сам вспоминаю это и ужасаюсь просто..
Густое это совсем густое, не то что после спиртного..
На трезвую голову..
Это просто ужасно..
Ну сегодня решил, но да, тоже в непонятках, что на этот раз выкинет мой организм..
А может и правильно, что сбросит меня..
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§ 07Litra
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8351
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 31.12.16 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,вот они...Цитата:
Vasiliy:
Разрешите поздравить Вас с Новым 2017 Годом!!!!

видишь,Василий тябя перзонлих поздравляет на "Вы" и на "будьте любезны"... давай уж наливай.... :lol: :lol: :lol: :lol:
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* 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vasiliy:
Разрешите поздравить Вас с Новым 2017 Годом!!

Ну наконец то!
Хоть в чем то я наконец то добился того чего хотел, отклика..
А это самое главное..
Чтобы модератор или журналист, да простит меня сейчас Василий, не был эдаким молчаливым бараном в глазах форумчанина, у которого язык как помело..
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* 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати и тебе Василий того же, честно..
От всего сердца, ибо ты и Инфинити стоите на передовых позициях и фильтруете наш всякий нехороший бАзар, который частенько маскируется под хороший и девственный..
И мне жаль, что вас прилюдно ругают при нас, честно..
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* 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
Василий тябя перзонлих поздравляет на "Вы" и на "будьте любезны"... дав

Выпил что ли намекаешь?
Да можно и на ты, все же свои..
Можно и поматерить нас по полной, за то что мы их..
Сегодня можно все..
Все всё равно останется в этом году..
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* 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, только я один справляю Новый год?
Где фото и видео?
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* yudjin
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4317
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.12.16 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Где фото и видео?

та на...

провожаю год 2016-ый.
С наступающим, тебя 112-ый!
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* 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Отправлено: 31.12.16 - 22:46
Цитата:
211:
Где фото и видео?

та на

Хоть один или уже нет..
И не видно тут что ты интернетный тролль даже, тело то подтянутое..
Или это твой сын?
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* 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати охота на горке покататься основной, но боюсь, рудничане нарот суровый, сотку отберут это ладно, убить просто так могут или сжечь..
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* yudjin
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4317
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.12.16 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Или это твой сын?

вообще-то у меня дочь.

Цитата:
211:
могут или сжечь..

ну дык не Масленица же!
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* 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну если меня понесут на горку, пофотаю, а нет так и суда нет, вроде так говорят..
Такси не будет это стопудово, а пешим ходить зимой только спирт из снбя вытравливать..
Зачем тогда пил?
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§ 07Litra
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8351
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 31.12.16 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Кстати охота на горке покататься основной, но боюсь, рудничане нарот суровый, сотку отберут это ладно, убить просто так могут или сжечь..

да не бзди! лучше ОДИН раз чёнить сделать и ОДИН раз пожалеть,чем не сделать и жалеть ВСЮ жизнь...Цитата:
211:
Кстати, только я один справляю Новый год?
Где фото и видео?

щас ты будешь только один... народ не может разорваться между ТОБОЙ,ШУБОЙ и ОМАРАМИ.... :lol: :lol: :lol: мне вот тоже Дед Мороз оленей уже к двери подогнал... давай,ауфвидерзейн! :lol:
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* 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
вообще-то у меня дочь.

Так это ты что ли?
Да уш..
Я бы будь в такой форме горы перевернул..
А может это молодость, эх, где мои пятнадцать лет назад, когда я был кем..
Ну с Новым что ли..
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