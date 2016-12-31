Цитата: 211:

Кстати охота на горке покататься основной, но боюсь, рудничане нарот суровый, сотку отберут это ладно, убить просто так могут или сжечь..

да не бзди! лучше ОДИН раз чёнить сделать и ОДИН раз пожалеть,чем не сделать и жалеть ВСЮ жизнь...Цитата: 211:

Кстати, только я один справляю Новый год?

Где фото и видео?

щас ты будешь только один... народ не может разорваться между ТОБОЙ,ШУБОЙ и ОМАРАМИ.... мне вот тоже Дед Мороз оленей уже к двери подогнал... давай,ауфвидерзейн!