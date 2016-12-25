Х Re: Николай ВОРОНИН: Как считаем? #1







Отправлено: - 08:58 А "лучше всех " считают "специалисты" областного акимата, которые предоставили цифры, озвученные акимом, что внутренний региональный продукт в Костанайской области вырос за 25 лет в 363 раза (!!!), а ВРП на душу "богатейшего" населения области в 504 раза (!!!). Таких показателей не было, нет и никогда не будет нигде в мире, потому что нигде и никогда ТАК не считают. А вот если считать правильно, то на сегодня объем ВВП ВСЕХ бывших республик, входивших в СССР составляет около 80% ВВП Советского Союза в 1990 году. При том, что этот год был уже кризисным после нескольких лет "катастройки". И как при этом ВВП Казахстана мог за эти годы вырасти в 20 раз - знают только наши "счетоводы".