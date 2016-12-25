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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Как считаем?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.16 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 декабря, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию независимости РК, президент РК Нурсултан Назарбаев привел некоторые цифры, характеризующие достижения страны за эти годы. В достоверность этих цифр верится с трудом.
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Х
Re: Николай ВОРОНИН: Как считаем?




Отправлено: 25.12.16 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А "лучше всех " считают "специалисты" областного акимата, которые предоставили цифры, озвученные акимом, что внутренний региональный продукт в Костанайской области вырос за 25 лет в 363 раза (!!!), а ВРП на душу "богатейшего" населения области в 504 раза (!!!). Таких показателей не было, нет и никогда не будет нигде в мире, потому что нигде и никогда ТАК не считают. А вот если считать правильно, то на сегодня объем ВВП ВСЕХ бывших республик, входивших в СССР составляет около 80% ВВП Советского Союза в 1990 году. При том, что этот год был уже кризисным после нескольких лет "катастройки". И как при этом ВВП Казахстана мог за эти годы вырасти в 20 раз - знают только наши "счетоводы".

ВЧК
Re: Николай ВОРОНИН: Как считаем?




Отправлено: 25.12.16 - 09:25
Комментарий удален модератором.

§ Казаr
Re: Николай ВОРОНИН: Как считаем?
Казаr


(Только чтение)
Сообщений: 38
Регистрация: 18.12.16
Отправлено: 25.12.16 - 10:01
Комментарий удален модератором.
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nik58
Re: Николай ВОРОНИН: Как считаем?




Отправлено: 25.12.16 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Между тем само это вранье имеет в перспективе последствия самые печальные,совсем исчезает реальная картина,Снизу до самого верха победные реляции,уже сейчас создается Впечатление что 01 или вообще не владеет правдивой информацией или играет в туже игру Впереди планеты всей!И то и другое ведет к полной катастрофе!

дядя Петя
Re: Николай ВОРОНИН: Как считаем?




Отправлено: 25.12.16 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Х:
А вот если считать правильно, то на сегодня объем ВВП ВСЕХ бывших республик, входивших в СССР составляет около 80% ВВП Советского Союза в 1990 году.

во мы "жировали"! молодым расскажешь не поверят, утром просыпаешься , а у тебя в холодильнике и хамон и устрицы и там всякая икра красная, черная не знаешь что и выбрать, ладно думаю поплаваю в своем бассейне и потом решу, а сейчас что? ничего нет, зарплаты не хватает, а раньше на зарплату токаря мог все себе все это себе позволить, до чего страну довели.

дядя Петя
Re: Николай ВОРОНИН: Как считаем?




Отправлено: 25.12.16 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Х:
Пенсионный фонд. Сегодня на его счетах где-то 6 трлн тенге. В 2014 году было всего 4,5 трлн тенге. Но сегодня в фонде $18,3 млрд, а вот 2 года назад 4,5 трлн тенге весили $25 млрд.

раньше не было пенсионного фонда и жили ведь, пенсионеры могли все себе позволить, даже то чего не могли позволить пенсионеры америки со своими хваленными пенсионными фондами, мне кажется надо вернутся в пенсионную систему СССР все уровнять, а кому не нравится заставить работать бессрочно и под конвоем.

§ 1011
Re: Николай ВОРОНИН: Как считаем?
1011


(Пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 04.01.15
Отправлено: 25.12.16 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прошло немного времени, придумали дедолларизацию

Так это ОНИ вместе с вашей главной ,,скрепой,, придумали когда нефть рухнула на фоне ,,событий,, в одной из бывших республик СССР . Чего врать-то !
Хорошо хоть наши не додумались вместе со скрепой объявить контрсанкции (типа сами отстегаем кнутом)
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Карамерген
Re: Николай ВОРОНИН: Как считаем?




Отправлено: 25.12.16 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас на 100 000 жителей приходится больше 40 совершенных суицидов. Средний уровень по стране - 20.
Так бухать меньше надо! Целые микрорайоны заселены алкашами! Вечером ни одного трезвого не встретишь. Прям как в Самаре))Цитата:
Одной цифре, названной президентом, я по наивности поверил.
Ага, после того как он всех надурил с обещанием не девальвировать тенге, а потом обрушил его, это первый кому нельзя верить ни в чём!

nik58
Re: Николай ВОРОНИН: Как считаем?




Отправлено: 25.12.16 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет не жировали!Дефицит многого был!А что не обьяснишь,так это спокойствие!Какое бы не было,это наша страна была!Сейчас несколько иначе!Тогда тоже многое казалось в искаженном свете!Будут какие то вещи и счастье будет!Но вот прошли годы и ясно что гораздо больше потеряли чем приобрели

Я живу в Костанае
Re: Николай ВОРОНИН: Как считаем?




Отправлено: 25.12.16 - 21:18
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Как считаем?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1598
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.12.16 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на огромной и главное богатой земле , люди нищие как будто в пустыне живем , позорище
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§ g230735
Re: Николай ВОРОНИН: Как считаем?
g230735


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 24.05.16
Отправлено: 31.12.16 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прав Н.Воронин.Считают так как кому-то надо.У нас и результаты голосования на выборах считают так как надо.Депутатов выбирают не те, кто голосует,те кто считает.Страшно то,когда высокопоставленные чиновники врут.Они ни только нас обманывают,они врут,прежде всего, сами себе и не краснеют.Вот это страшно.Как можно после этого вранья относиться к власти в целом?
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