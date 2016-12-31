211 Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1224

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:45 А сейчас я собираюсь смотреть фильм с прекрасной актрисой современности Эмили Блант, Девушка в поезде..







Потом может и под Покровом ночи с безусловной звездой Эми Адамс и Жейком Жиленхолом..

Может это не принято, не слушать одно и тоже в речах пожизненных президентов каждый год всю свою короткую жизнь, но пусть это делают бывшие люди из совка, по мне так это неприемлемо, тратить драгоценное время на этих людей..

А времени у меня мало..