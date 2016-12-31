/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих костанайцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих костанайцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.16 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые читатели «НГ»! Поздравляем вас с праздником и ждем ваши фотографии, видеоролики и истории о том: как вы встречаете Новый год. Размещать всё это можно будет в этой ветке.
Читать новость

* 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1224
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начало..



Пока сам на сам, разогреваюсь..
А что, больше понты колотить никто не хочет и показать свой богатый стол огненной курицы с Жасканата?
Профайл

* 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1224
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем не менее в другой половине дома..
Профайл

* 211
Re: Как костанайцы встречают Новый год - в фотографиях самих...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1224
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас я собираюсь смотреть фильм с прекрасной актрисой современности Эмили Блант, Девушка в поезде..



Потом может и под Покровом ночи с безусловной звездой Эми Адамс и Жейком Жиленхолом..
Может это не принято, не слушать одно и тоже в речах пожизненных президентов каждый год всю свою короткую жизнь, но пусть это делают бывшие люди из совка, по мне так это неприемлемо, тратить драгоценное время на этих людей..
А времени у меня мало..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 96, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 95
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 127
Пользователей: 1
Всего: 128

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх