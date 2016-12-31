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§ NG.kz
14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему автомобилистов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.16 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зинаида Охлопкова получила патент на изобретение, которое может решить проблему автомобилистов северных территорий. Она предлагает подогревать автомобили через теплообменник от центральной системы отопления многоквартирных домов и теплотрасс.
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ALEX
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 31.12.16 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец!
с НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!

Правильно
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 31.12.16 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно воспитанная девушка. В 14 лет уже в 11-м классе. Кроме того, является
Цитата:
членом-корреспондентом Малой Академии наук

, а не каким-нибудь академиком "Серебрянного знака" Академии общественных наук как есть не в Якутии, у взрослых

Вайпер .
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 31.12.16 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашем городе , один такой "академик " построил гараж , пропустив магистральную трубу городского отопления через оный ( постройка времён СССР ) - так что не ново . У нас в МО трубы городского отопления идут снаружи , утеплены стеклотканью и мин. утеплителем .

совдеп
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 31.12.16 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем им в Якутии подогрев, и вообще авто, если там нету дорог (Путин сказал на ежегодной встрече с народом. Есть на ютубе запись: "А зачем вам машины , если нет дорог ?")

Да уж
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 31.12.16 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
В нашем городе , один такой "академик " построил гараж , пропустив магистральную трубу городского отопления через оный ( постройка времён СССР ) - так что не ново .

Не путай "гараж" на магистральной теплотрассе, с теплообменником на ответвлении в дали от основной тепломагистрали. Почитай еще раз статью, а не в тазик с водой пускай шептуна.

Бывалый
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 31.12.16 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял чем она собирается делать циркуляцию антифриза если помпа при незаведенном двигателе не качает?
А в целом девочка придумала держать батарею отопления на улице.
Расход тепла при этом будет дикий.
Тогда уж проще делать как в те времена когда антифризов не было: приехал, слил воду с радиатора, утром ведро кипятка залил в радиатор, подождал 10 минут пока тепло разойдется по двигателю и завелся.сливной краник на радиаторе устроить обойдется в 10 раз дешевле ее шлангов со всеми примочками, а пляски не больше.
Девочка умудрилась изобрести велосипед с квадратными колесами да еще и патент на него получила.

Вайпер .
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 31.12.16 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смысл один - обогрев за счёт ЖКХ , или тазика сводой :lol: Таких " академиков" , в журнале " ЮТ " и " Наука и Жизнь " валом было при СССР , один идею подавал , воду из авто в термрос откачивать , утром - обратно .

§ nero136
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...
nero136


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Сообщений: 146
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 31.12.16 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понял просто от трубы отопления подсоединияшь шланг к батареи под двигателем машины и конец шланга подсоединять к другой трубе для циркуляции. Так себе изобретение. Если это в гараже делать, то получится простой теплый гараж. Если на улице, то бессмысленноя трата тепла особенно в Якутские морозы. Девченка лучше бы училась борщ варить, это ей больше в жизни пригодится. А для северных регионов надо больше подземных гаражей строить.
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§ Bart
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...
Bart


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Сообщений: 46
Регистрация: 16.01.15
Отправлено: 31.12.16 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас во дворе, один мужик ставит авто мотором под люк теплотрассы. Одеялом укрывает. И бед не знает. Надо будет сказать чтобы запантетовал))). Всех с наступающим!!!
Профайл

Бывалый
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 31.12.16 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Bart:

Мужик этот рискует получить ледниковый период в подкапотном пространстве с обрывом ремней при попытке запуска либо замыканием электропроводки с последующим сгоранием машины.

ВЧК
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 31.12.16 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не лучше будет перенять опыт финнов? Там у них у каждого дома есть своя парковка с номером и двумя розетками 220 вольт и два таймера. В первую розетку подключается шнур обогревателя антифриза в двигателе а на таймере настраивают время включения. Во вторую розетку подключают обогреватель салона и так же настраивается по времени. Утром в назначенное время всё включается и к выезду автомобиль готов к эксплуатации. Экономится топливо на прогрев,следовательно и износ деталей от зимней эксплуатации уменьшается в разы и к выезду в салоне комфортная температура... А тут что то с чем то...воду горячую подключай.. обжигайся обливайся да одна только морока...

Белгородец.
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 31.12.16 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Если установка электроподогрева в среднем обходится в 18 тысяч рублей".
Цены на электроподогрев от 2500р.
Уже лет 10 пользуюсь, без всяких проблем. Установка - на раз-два.
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