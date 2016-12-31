ВЧК Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему... #11







Отправлено: - 20:21 А не лучше будет перенять опыт финнов? Там у них у каждого дома есть своя парковка с номером и двумя розетками 220 вольт и два таймера. В первую розетку подключается шнур обогревателя антифриза в двигателе а на таймере настраивают время включения. Во вторую розетку подключают обогреватель салона и так же настраивается по времени. Утром в назначенное время всё включается и к выезду автомобиль готов к эксплуатации. Экономится топливо на прогрев,следовательно и износ деталей от зимней эксплуатации уменьшается в разы и к выезду в салоне комфортная температура... А тут что то с чем то...воду горячую подключай.. обжигайся обливайся да одна только морока...