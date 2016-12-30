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§ NG.kz
Как готовились к Новому году в СССР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.
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Kairat stayer
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
А уж насыщения,появления уверенности в завтрашнем дне для себя и своих детей и внуков, можно будет помечтать и о "счастии" соседа , его достатке, а также пожелать всего доброго всем марсианам"


Уважаемый и вам достатка и всего наилучшего, чтобы в 2017 году хватило денег на индексации пенсии, в текущем году у вас вроде обещали 2 раза индексировать, вместе с тем подняли на 4%. Если я не ошибаюсь вторую индексацию компенсируют 5000 рублями в января наступающего года.

§ yudjin
Re: Как готовились к Новому году в СССР
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4315
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.12.16 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
А я не люблю этот праздник.

А ты попробуй обзавестись семьёй.... без под...ба говорю...
ведь большая часть того что делается в этот праздник, делается для своих детей...ну и немного для других.
ведь кто, как не они верят в светлое, доброе, волшебное и сказочное, чего в нашей жизни стало так мало.
Разучились бескорыстно делать добрые поступки - большая часть действительно озабочена чревоугодием и потреблятством.
А выйти во двор, сделать горку, нарядить ёлку, скатать с детьми снеговика, нарядить подъезд, в роли деда мороза поздравить соседскую детвору...
Это ли не праздник? сдобренный детским смехом и верой в чудо!
А то, что здесь очерняются всяким сбродом традиции, то это от скудоумия и гнилой душонки, которая как и все сядет за стол и будет говорить тосты...
Так желаю, чтобы в будущем году лицемерия стало меньше, а добрых и бескорыстных поступков больше!
С Наступающим !!!
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§ 07Litra
Re: Как готовились к Новому году в СССР
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8347
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 31.12.16 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Саша:
Народы востока пять тысяч лет празднует Наурыз.

ну,народы "востока" может ПЯТЬ тысяч лет и празднуют... а ты-то к ним каким боком относишся? к народам Востока вон и китайцы и японцы относятся-они чёнить знают о Наурызе?....
и эт... 5 000 лет назат народоф востока,кабэ не сущиствовало... также как и народоф запада,и народоф юга.... перевираеш ты САША историю...5 тыщ лет назат существовала тока Казакша,а вокрук неё крутились сонце,луна и звёзды.... :lol: :lol: :lol:
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Доцент
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саша:
Народы востока пять тысяч лет празднует Наурыз.%%%%

это относится к древнейшим государствам на территории Персии и современного Таджикистана. Что касается степи между реками Тобол,Урал,Ишим и Иртыш, то первыми муллами для прибывших из-за озера Балхаш кыпшаков, айгыров были просвещенные татарские, башкирские и бухарские муллы в середине 19 века. Кто сомневается, почитайте "Исторически записки Оренбуржского края"авт Паллас).

§ 07Litra
Re: Как готовились к Новому году в СССР
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8347
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 31.12.16 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алёша:
почему так не пойму раньше казалось новый год такой праздник была какая то радость,

это у всех так... стареем потихоньку... и у детей так будет,и у внуков... :-)
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§ 07Litra
Re: Как готовились к Новому году в СССР
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8347
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 31.12.16 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Алкоголь вообще по сути не употребляю

Цитата:
Моше:
вкусно поесть и так можно - без повода.

встретиться с друзьями?... да ну их нах... через день вижу... потанцевать под ёлкой?... дану нах,ремонтируй потом коленки... пофлиртовать на вечере или помять чейта крутой бок?.. да ну нах,могут и в табло дать... да и чем женское бёдро,отличается от мужского (своего)... тот же набор костей,тот же набор мяса и жил,те же 80% воды....

кароч МОЙША,вешалка у тя а не жись... :lol: сходи к ЮДУ,попроси его о празнике... :lol: :lol:
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Алёша
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
пофлиртовать на вечере или помять чейта крутой бок?.. да ну нах,могут и в табло дать... да и чем женское бёдро,отличается от мужского (своего)... тот же набор костей,тот же набор мяса и жил,те же 80% воды....

тож такого же мнения.

§ Моше
Re: Как готовились к Новому году в СССР
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3857
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 31.12.16 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:

встретиться с друзьями?... да ну их нах... через день вижу...

Вот именно, и так часто вижу, тошно уже :lol:. Так и без нового года хорошо бывает собираемся...

Цитата:
07Litra:
пофлиртовать на вечере или помять чейта крутой бок?.. да ну нах,могут и в табло дать... да и чем женское бёдро,отличается от мужского (своего)... тот же набор костей,тот же набор мяса и жил,те же 80% воды....

А шо, в эту дату женские бедра чем-то особенным отличаются? Или тебе, батенька, ужо только по праздникам перепадает? :lol: :lol:
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дед мороз
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой то гадостный запошок у разговора взрослых мужиков,
вы бы на себя со стороны посмотрели,
пошли бы мандаринов поели, водочки выпили, в баню сходили.
с детьми, внуками погуляли.
сидите тут, льете помои.

§ 07Litra
Re: Как готовились к Новому году в СССР
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8347
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 31.12.16 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алёша:
тож такого же мнения.

по поводу " в табло",или по поводу "тела"? :-) Цитата:
Моше:
Так и без нового года хорошо бывает собираемся...

так без эйфории снега,ёлки,смены года... и не лги (ни себе,ни другим),что не питаешь надежды,что в Новом году может и перемены к лучшему случатся... в каждом последующем году,что-то происходит,чего не случилось в прошлом....Цитата:
Моше:ну а гдеж ещё?
Или тебе, батенька, ужо только по праздникам перепадает? :lol: :lol:

:oops: яж на дискотеках не гарцую,школьных и студенческих вечеринок не посещаю,на рабочем месте этические нормы не позволяют,а в кругу знакомых эстетические... :lol: :lol: :lol: да и праздник,должен быть праздником... т.е. тем случаем,когда я себя,мухомора,могу чемнить порадовать,а не думать, как ты ,о верёвочной петле, холодном сарае,и свисающем лиловом языке....
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§ 07Litra
Re: Как готовились к Новому году в СССР
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8347
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 31.12.16 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дед мороз:
какой то гадостный запошок у разговора взрослых мужиков,

какойта гадостный дед мороз... женские формы ему не ндравятца... гадкие у нево какиета предпочтения....
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Хохол
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
А те, кто смотрят телевизор - товарищи, вам самим еще не тошно: каждый год наблюдать одни и те же рожи эстрадных клоунов типа Галкина, Киркорова и Пугачевой, который уже как бы в кунсткамеру сдать пора?

Забыл наверное Моша , своего любимого императора Пу , обращение в новогоднюю ночь батюшки Царя , к своим верноподанным и крепостным .

ОГПУ
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Забыл наверное Моша , своего любимого императора Пу , обращение в новогоднюю ночь батюшки Царя , к своим верноподанным и крепостным .

Фуу, как грубо.Тоже самое можете применить и к нашей любимой стране.С Новогодним вас нурлыкуном!
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