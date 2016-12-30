Иванов Re: Как будет ходить общественный транспорт в Костанае в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2292

Регистрация: 12.06.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:41 Цитата: "Будет, но лишь по нескольким маршрутам!", - ответили "НГ" в акимате Костаная.

Каждый год одно и то же. В акимате вынимают из шкафа старую папку, сдувают с нее пыль, развязывают тесемочки и достают документ, подготовленный каким-то шутником-приколистом, в котором написано, что в Новогоднюю ночь автобусы в Костанае будут ходить по определенным маршрутам и в определенное время. Эта информация традиционно обнародуется в НГ, а ночью счастливые жители стоят часами на остановках, уговаривая друг друга, что автобус обязательно придет, ведь написано же.

Автобусов не будет, сколько раз попадал в такие ситуации, жалея что я не Станиславский и поверил в это разводилово. Берите с собой, товарищи, не 60 тенге на проезд в автобусе, а штукарик для проезда на такси. Если все-таки дождетесь автобуса, то сэкономите 940 тенге, а если не дождетесь, то будет шанс встретить Новый Год дома, а не на продуваемой всеми ветрами автобусной остановке.



[Исправлено: Иванов, 30.12.2016 - 16:44]