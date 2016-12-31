Бывалый Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему... #6







Отправлено: - 16:14 Не понял чем она собирается делать циркуляцию антифриза если помпа при незаведенном двигателе не качает?

А в целом девочка придумала держать батарею отопления на улице.

Расход тепла при этом будет дикий.

Тогда уж проще делать как в те времена когда антифризов не было: приехал, слил воду с радиатора, утром ведро кипятка залил в радиатор, подождал 10 минут пока тепло разойдется по двигателю и завелся.сливной краник на радиаторе устроить обойдется в 10 раз дешевле ее шлангов со всеми примочками, а пляски не больше.

Девочка умудрилась изобрести велосипед с квадратными колесами да еще и патент на него получила.