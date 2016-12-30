Пешеход Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился... #40







Отправлено: - 16:41 Кто бы ни был водитель, он безусловно возможно и виноват в несоблюдении п.10.1 ПДД, однако мне интересно одно, действительно ли были на этой улице освещение в момент ДТП, предупреждающие знаки об опасности на определенном от данной ямы месте и соответствовали ли эти знаки требования ГОСТ (размер, светоотражение и т.д.). Ситуаций с этими траншеями по городу предостаточно. Наверное пол города видели как проводили Московский водовод, вскрыли дороги в разных местах и целыми неделями на определенных участках работы не велись, а из ограждения присутствовали только ленточки, даже их подсветки отсутствовали. Или зачем далеко ходить, в Костанай-су длительное время используются стойки со знаками кирпич, объезд, которые без светоотражения и ночью их абсолютно за 3-5 метров не видно, а что говорить на скорости 50-60 км/ч. Фискалам на эти знаки и нарушения со стороны водоканала до лампочки. Я не оправдываю водителя который возможно и был в нетрезвом состоянии, но если бы он был трезв, то на месте заставил бы гаеров зафиксировать знаки, расстояние и т.д., а не сваливать.