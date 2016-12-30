Цитата: 07Litra:



встретиться с друзьями?... да ну их нах... через день вижу...

Вот именно, и так часто вижу, тошно уже . Так и без нового года хорошо бывает собираемся...



Цитата: 07Litra:

пофлиртовать на вечере или помять чейта крутой бок?.. да ну нах,могут и в табло дать... да и чем женское бёдро,отличается от мужского (своего)... тот же набор костей,тот же набор мяса и жил,те же 80% воды....

А шо, в эту дату женские бедра чем-то особенным отличаются? Или тебе, батенька, ужо только по праздникам перепадает?