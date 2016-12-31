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§ NG.kz
Марина ЕЛИНА: Хорошие новости
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26670
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.16 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В преддверии Нового года мне, как и многим, хороших новостей, чудесного стечения обстоятельств и внезапных открытий хочется больше.
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§ witas
Re: Марина ЕЛИНА: Хорошие новости
witas


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 30.12.16
Отправлено: 31.12.16 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
реально заняться нечем реально.
Профайл

гость
Re: Марина ЕЛИНА: Хорошие новости




Отправлено: 31.12.16 - 14:56
Комментарий удален модератором.

))
Re: Марина ЕЛИНА: Хорошие новости




Отправлено: 31.12.16 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
позитивная статья
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