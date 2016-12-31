Цитата: Моше:

В итоге завод опускается на уровень сборки китайских консервных банок, руками еще более дешевой рабсилы, чем провинциальная китайская...

скоро половина рфии будет ездить именно на китаезах. китай разместил в рфии крупные заказы на сборку, пользуясь тамошней дешевой рабсилой, чем провинциальная китайская.

цена фортунеров изначально была завышена! это знали все, включая и манагеров компании "СарыаркаАвтоПром". машинка была не для бедноты, значит, рассчитывали преимущественно на госзаказ.

при такой цене, конечно, лучше немного подкопить и взять крузака.

кроме того, "СарыаркаАвтоПром" занимается выпуском исключительно тех моделей, которые сняты с производства (те же фортюнеры, актионы и прочее барахло)....



[Исправлено: bgb, 31.12.2016 - 17:15]