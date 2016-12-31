ждей Re: Творожок с сюрпризом! #5







Отправлено: - 14:11 Витон энд коста сити, вы детям йогурт купили? Судя по нику, вам самому в детский сад. А не пытались в магазин вернуть? Всякое бывает. Верните в магазин и голосуйте кошельком. А зачем свистеть на базаре? Говорите, что может это и не производитель, а посредник или торговая точка виновата, а вердикт производителю. Заказ?