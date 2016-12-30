yudjin Re: Как готовились к Новому году в СССР #61





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4315

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:07 Цитата: Моше:

А я не люблю этот праздник.

А ты попробуй обзавестись семьёй.... без под...ба говорю...

ведь большая часть того что делается в этот праздник, делается для своих детей...ну и немного для других.

ведь кто, как не они верят в светлое, доброе, волшебное и сказочное, чего в нашей жизни стало так мало.

Разучились бескорыстно делать добрые поступки - большая часть действительно озабочена чревоугодием и потреблятством.

А выйти во двор, сделать горку, нарядить ёлку, скатать с детьми снеговика, нарядить подъезд, в роли деда мороза поздравить соседскую детвору...

Это ли не праздник? сдобренный детским смехом и верой в чудо!

А то, что здесь очерняются всяким сбродом традиции, то это от скудоумия и гнилой душонки, которая как и все сядет за стол и будет говорить тосты...

Так желаю, чтобы в будущем году лицемерия стало меньше, а добрых и бескорыстных поступков больше!

С Наступающим !!!