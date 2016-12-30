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§ NG.kz
Как готовились к Новому году в СССР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26670
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.
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Kairat stayer
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
А уж насыщения,появления уверенности в завтрашнем дне для себя и своих детей и внуков, можно будет помечтать и о "счастии" соседа , его достатке, а также пожелать всего доброго всем марсианам"


Уважаемый и вам достатка и всего наилучшего, чтобы в 2017 году хватило денег на индексации пенсии, в текущем году у вас вроде обещали 2 раза индексировать, вместе с тем подняли на 4%. Если я не ошибаюсь вторую индексацию компенсируют 5000 рублями в января наступающего года.

§ yudjin
Re: Как готовились к Новому году в СССР
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4315
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.12.16 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
А я не люблю этот праздник.

А ты попробуй обзавестись семьёй.... без под...ба говорю...
ведь большая часть того что делается в этот праздник, делается для своих детей...ну и немного для других.
ведь кто, как не они верят в светлое, доброе, волшебное и сказочное, чего в нашей жизни стало так мало.
Разучились бескорыстно делать добрые поступки - большая часть действительно озабочена чревоугодием и потреблятством.
А выйти во двор, сделать горку, нарядить ёлку, скатать с детьми снеговика, нарядить подъезд, в роли деда мороза поздравить соседскую детвору...
Это ли не праздник? сдобренный детским смехом и верой в чудо!
А то, что здесь очерняются всяким сбродом традиции, то это от скудоумия и гнилой душонки, которая как и все сядет за стол и будет говорить тосты...
Так желаю, чтобы в будущем году лицемерия стало меньше, а добрых и бескорыстных поступков больше!
С Наступающим !!!
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* 07Litra
Re: Как готовились к Новому году в СССР
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8341
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 31.12.16 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Саша:
Народы востока пять тысяч лет празднует Наурыз.

ну,народы "востока" может ПЯТЬ тысяч лет и празднуют... а ты-то к ним каким боком относишся? к народам Востока вон и китайцы и японцы относятся-они чёнить знают о Наурызе?....
и эт... 5 000 лет назат народоф востока,кабэ не сущиствовало... также как и народоф запада,и народоф юга.... перевираеш ты САША историю...5 тыщ лет назат существовала тока Казакша,а вокрук неё крутились сонце,луна и звёзды.... :lol: :lol: :lol:
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Гость
Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 15:26
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* 07Litra
Re: Как готовились к Новому году в СССР
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8341
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 31.12.16 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алёша:
почему так не пойму раньше казалось новый год такой праздник была какая то радость,

это у всех так... стареем потихоньку... и у детей так будет,и у внуков... :-)
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