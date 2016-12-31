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§ NG.kz
В Казахстане больше не будут производить кроссовер Toyota Fortuner из-за низкого спроса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26670
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.16 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский завод "СарыаркаАвтоПром" прекратил сборку кроссовера из-за низкого спроса, который обусловлен высокой стоимостью автомобиля. Последняя партия автомобилей этой модели была выпущена с конвейера в середине декабря 2016 года
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гость
Re: В Казахстане больше не будут производить кроссовер Toyota...




Отправлено: 31.12.16 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прощай фортуна!
Алга, китайга!
Всех с новым годом!

§ vbn
Re: В Казахстане больше не будут производить кроссовер Toyota...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 737
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 31.12.16 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже не удивлен .
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ALEX
Re: В Казахстане больше не будут производить кроссовер Toyota...




Отправлено: 31.12.16 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
могли бы в Россию поставлять. Был бы спрос. Тойета есть Тойота.

ОГПУ
Re: В Казахстане больше не будут производить кроссовер Toyota...




Отправлено: 31.12.16 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ALEX:
могли бы в Россию поставлять. Был бы спрос. Тойета есть Тойота.

Ну и нафига росиянам это чудо фортуны ?У них своего некуда девать.Да и тоетовский завод есть ,причем настоящий, а не как наша мастерская.Могли бы, ага, если у бабушки кое что было, то она могла бы быть дедушкой.

* 07Litra
Re: В Казахстане больше не будут производить кроссовер Toyota...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8341
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 31.12.16 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
первенцем станет компактный кроссовер JAC S3. В перспективе завод планирует поставлять эти машины в Россию и Беларусь
:lol: :lol: :lol:
ну всё!.. капец Рашкиному прому!.. дрожите братухи,в союз наш,входящие.... :lol: :lol: как мы тут недавно читали? хвастовство, наше всё? круче автопромовских богов Мира захотели быть... Циклопы тачильные... ну как тут на чужой фэн-шуй пальцем не указать? немцы после войны взяли и построили "народную вагонетку", фольцваген "ЖУК"... без понтов и выежонов 3/5 бундесбюргеров вложились в "кеферов".... богатеньким и большесемейным был бюргерам, был предложен бусик...
а ещслиб начали с виллисов и паккардов,наверное до сих бы пор импортировали себе тачилы из Казакши.... :lol:
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* 07Litra
Re: В Казахстане больше не будут производить кроссовер Toyota...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8341
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 31.12.16 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так начала расцветать "дойче сары арка".... а как только у нецев появились колёса,немцы накатали дороги на пляжи Северного моря,Гарда,Боден и прочих зее... в горы и долины Тироля... так встал на ноги туристский и гостиничный бизнес....
которые в свою очередь вызвали к жизни мастерские по выпуску маломерных лодок и яхт,лыж и санок.... а те, в свою очередь,моду на одежду спортивного покроя и купальники... и немцы,покупая всё от "отечественного производителя" пополняли бюджет страны,даже не заморачиваясь над этим бредовым СЛОВОСОЧИТАНИЕМ.... :-)
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* 07Litra
Re: В Казахстане больше не будут производить кроссовер Toyota...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8341
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 31.12.16 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ALEX:
могли бы в Россию поставлять. Был бы спрос. Тойета есть Тойота.

:lol: :lol: :lol: они свои тазовские вёдра с гайками не знают куда девать,ещё не хватает с КЗ импортировать... нужно было бы с китайцами договариваться... в Поднебесную продавать... по цене чёрного лома.... :-x
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гость
Re: В Казахстане больше не будут производить кроссовер Toyota...




Отправлено: 31.12.16 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому эти сушеные китаёзы нужны, в России этих суперкаров почти нет.

макс
Re: В Казахстане больше не будут производить кроссовер Toyota...




Отправлено: 31.12.16 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю как Тойоты, но когда покупают Жигули, то спрашивают, чтобы Тольяттинской сборки была, а не Уськамана. Может здесь так же.

§ yeti91
Re: В Казахстане больше не будут производить кроссовер Toyota...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 31.12.16 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цена была бы ниже сразу на 30% брали бы на ура
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Гость
В Казахстане больше не будут производить кроссовер Toyota Fortuner из-за низкого спроса




Отправлено: 31.12.16 - 15:33
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