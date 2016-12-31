07Litra Re: В Казахстане больше не будут производить кроссовер Toyota... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8341

Регистрация: 16.04.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:49 Цитата: первенцем станет компактный кроссовер JAC S3. В перспективе завод планирует поставлять эти машины в Россию и Беларусь

ну всё!.. капец Рашкиному прому!.. дрожите братухи,в союз наш,входящие.... как мы тут недавно читали? хвастовство, наше всё? круче автопромовских богов Мира захотели быть... Циклопы тачильные... ну как тут на чужой фэн-шуй пальцем не указать? немцы после войны взяли и построили "народную вагонетку", фольцваген "ЖУК"... без понтов и выежонов 3/5 бундесбюргеров вложились в "кеферов".... богатеньким и большесемейным был бюргерам, был предложен бусик...

а ещслиб начали с виллисов и паккардов,наверное до сих бы пор импортировали себе тачилы из Казакши....