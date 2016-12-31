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§ NG.kz
14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему автомобилистов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26670
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.16 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зинаида Охлопкова получила патент на изобретение, которое может решить проблему автомобилистов северных территорий. Она предлагает подогревать автомобили через теплообменник от центральной системы отопления многоквартирных домов и теплотрасс.
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ALEX
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 31.12.16 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец!
с НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!

Правильно
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 31.12.16 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно воспитанная девушка. В 14 лет уже в 11-м классе. Кроме того, является
Цитата:
членом-корреспондентом Малой Академии наук

, а не каким-нибудь академиком "Серебрянного знака" Академии общественных наук как есть не в Якутии, у взрослых

Вайпер .
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 31.12.16 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашем городе , один такой "академик " построил гараж , пропустив магистральную трубу городского отопления через оный ( постройка времён СССР ) - так что не ново . У нас в МО трубы городского отопления идут снаружи , утеплены стеклотканью и мин. утеплителем .

совдеп
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 31.12.16 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем им в Якутии подогрев, и вообще авто, если там нету дорог (Путин сказал на ежегодной встрече с народом. Есть на ютубе запись: "А зачем вам машины , если нет дорог ?")
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