совдеп Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему... #4







Отправлено: - 14:55 Зачем им в Якутии подогрев, и вообще авто, если там нету дорог (Путин сказал на ежегодной встрече с народом. Есть на ютубе запись: "А зачем вам машины , если нет дорог ?")