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§ NG.kz
Как готовились к Новому году в СССР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26668
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.
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§ drakon
Re: Как готовились к Новому году в СССР
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9234
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.16 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Помню соседку бабушку

А вот я помню - мать Барбары,мою тёщу.
Получала - 8.5 рулей. Умерла в 86 лет...
Не заморачивалась она,как вы ВЧК... 8-)
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§ Грибоедов
Re: Как готовились к Новому году в СССР
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 30.12.16 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прихожу к выводу, что люди жили в прошлом в разных измерениях. Кто-то перепутал сталинские и брежневские времена, кто-то знает прошлое по книжкам и фильмам, отчасти благодаря пропагандонским каналам на ютьюбе. Колбаса не блистала разнообразием, но двух-трех видов точно была. Что касается ливерной и зельца - их покупали ящиками, чтоб собак кормить. Сейчас ливерную многие бы побрезговали есть.
Помню, соседу-пацаненку родичи поручили за собакой присматривать, пока уезжали. Поехали с ним на великах, он вытаскивает из пакета целую буханку хлеба и через забор швыряет. У меня чуть челюсть не отвалилась. Нам дома запрещали хлеб одной рукой отламывать - неуважение!
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§ witas
Re: Как готовились к Новому году в СССР
witas


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 30.12.16
Отправлено: 30.12.16 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отец работал в городской больнице и всегда констатировал количество погибших за прошедшие праздники от алкоголя,волосы вставали от информации дыбом. Что принёс нам коммунизм то только повальное пьянство.
какой бред! сейчас все тверезые и ни в одном глазу, как стеклышко.)))))))) Бабаян - главный нарколог СССР не просыхал, к ним нельзя без бутылки.
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§ Солнышко
Re: Как готовились к Новому году в СССР
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 928
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 30.12.16 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы по старинке к новому году готовимся. И торты я сегодня испекла птичье молоко и медовый. И холодец сварили. И огурцы достали с погреба для салатов на завтра. И, конечно, с детьми сегодня пряничный домик спекли, украсили. Традиции празднования нового мне нравятся. Я даже иронию судьбы смотрю. Всех с наступающим! Новогоднего настроения!
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Саша
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настоящий новый год встречаем 22 марта. Это - Наурыз! Народы востока пять тысяч лет празднует Наурыз.

Земляк
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 06:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продуктов в магазинах всегда было в волю,правда к праздникам увеличивали ассортимент, и т.к. покупательная способность у народа была на высшем уровне,а государственных торговых точек не хватало,приходилось иногда в предпраздничные дни постоять в очередях.Сейчас в каждом доме по несколько магазинов забитых деликатесами,но почему-то менеджеры жалуются на малый спрос онных даже в предновогодние дни.К чему бы это!?

Бывалый
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
в 1990 году, когда произошла первая демократизация цен. Тогда же всем пришлось разбираться, почему на полке одинокий магнитофон "Весна" стоит с одним ценником, а отпускают по другой. Никто не понимал, что такое НДС, и в 90-м добавочная стоимость взималась отдельно.

Это было в 91-м (первый рост цен и введение НДС 20%).

Алёша
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
такие национальные продукты,как зелёный горошек и квашенная/солённая капуста были в изобилии.... ну а гонки за какими-то либо изысками,придавали шарм предновогоднему экшену...

как то сейчас не так все весело как было ранее в советские времена, помню моя супруга возможно из за того что я был никудышный добытчик что только она не готовила из ничего могла накрыть стол, как то получилось так что не было зеленного горошка так она умудрилась из нашего кормового гороха сделать болгарский зеленый горох да же с соседями поделилась, (сейчас вон продают зеленый горошек производства Челябинск возможно то же из нашего кормового гороха)а какие салаты делала пальчики оближешь, а знаменитые торты ведь не все ингредиенты были а торты были отличные все хвалили говорили как магазинные, в настоящее время пару раз пыталась удивит внуков чудом кулинарного искусства тортом вижу что им не понравилось откусили по разу и все, как то дети стали меньше любить сладкое или уже объевшиеся всем или супруга стала готовить по хуже, почему так не пойму раньше казалось новый год такой праздник была какая то радость, жена волновалась готовила у нее была тетрадь исписанная рецептами блюд , а сейчас как будто обычное воскресное мероприятие сейчас такие застолья каждую пятницу субботу воскресения обязательно, позовут то свадьба то день рождения и прочее вы же знаете наш менталитет, говорю вроде новый год что то ты совсем не шевелишся а нас же позвали в гости вот и все.

§ Моше
Re: Как готовились к Новому году в СССР
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3855
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 31.12.16 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я не люблю этот праздник. И в его канун на меня находят социопатические настроения:lol: . Ну а что? Алкоголь вообще по сути не употребляю (не понимаю я этого "кайфа", сколь бы не пытался его понять), вкусно поесть и так можно - без повода. Разве нет?
Атмосфера праздника сводится к какой-то закупательской по магазинам суете, будто есть последний раз будут. Такое ощущение, что праздник свели к банальному чревоугодию. И каждый год одно и то же. Традиции это хорошо, но как-то они приземлились...Детям друзей подарков подарил, ну и всё. Не разделя сего празднества с остальными, с утра пораньше ретируюсь из города, от знакомых, соседей и прочих (чтобы не слышать банальных "с наступающим!"), ночью на пару часиков заскочу к друзьям (ибо зовут навестить, не могу отказать), а завтра с утра, когда большинство будут героически бороться с последствиями схваток с зеленым змеем (и еще несколько последующих дней мочаля свою печенку), начну свой привычный распорядок дня. :-P

А те, кто смотрят телевизор - товарищи, вам самим еще не тошно: каждый год наблюдать одни и те же рожи эстрадных клоунов типа Галкина, Киркорова и Пугачевой, который уже как бы в кунсткамеру сдать пора?

Настоящий, астрономический год уже наступил - 21-22 декабря, когда день начинает свой рост, а ночь уходит на убыль. Годовой цикл обновился и уже идет.

Новруз (Наурыз) - начало пробуждения всего вокруг, чувствуется весна, тут я разделяю мнение о том, что Наурыз - куда больше завлекает своей атмосферой, особенно где-нибудь на югах, один год я застал Наурыз в Алма-Ате, было прекрасно: +15 на градуснике и трава зеленела, настроение само было на подъеме...

В общем, празднуйтесь, товарищи, главное - не переедайте и не перепевайте.

[Исправлено: Моше, 31.12.2016 - 11:31]
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§ peshexod
Re: Как готовились к Новому году в СССР
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3053
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 31.12.16 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо 2016 и с надеждами на 2017!
Удачи и побед!
Хотя мы тут больше за всеобщее счастье пишем, желаю всем личного, семейного!
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Доцент
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
07Litra:
такие национальные продукты,как зелёный горошек и квашенная/солённая капуста были в изобилии.%%%%
А также мясо по цене 2руб.40 коп, говядина отборная по 3руб.60 коп на Зеленом рынке г.Кустаная, а уж в во всех селах за 40-50 км от Кустаная можно было спокойно купить хрюшку под 100 кг по цене 80 коп-1 руб за кг живого веса.
Если руки приложить к этому мясу, то можно было наделать домашних колбас, ветчины, засолить сало по самым разным рецептам. :-P :-P :-P

Доцент
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А самое главное, что во времена СССР люди встречали Новый год С УВЕРЕННОСТЬЮ в завтрашнем дне:
1.Наличие работы и стабильной зарплаты;
2. Наличие социальных гарантий всем работникам и при
выходе на пенсию;
3. Можно было спокойно планировать, что летом ребенка можно будет отправить в десяток пионерских оздоровительных лагерей за счет профсоюза с доплатаой 8 руб за 24 дня пребывания в лагере.
4.ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО квартиру в одном из микрорайонов Кустаная, где ежегодно строилось до 150 тыс. кв.м жилья!
5.Поступить в любой ВУЗ БЕСПЛАТНО и получить высшее образование.
6. Получить ЛУЧШЕЕ в мире среднее образование и поступить в ВУЗ, СУзы.
7. У людей БЫЛА УВЕРЕННОСТЬ в завтрашнем дне!!!

А что вы имеете сейчас, форумные мечтатели покушать и выпить????????
:lol: :lol: :lol:

совдеп
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
В общем, празднуйтесь, товарищи, главное - не переедайте и не перепевайте.

Солидарен. Всегда ненавидел этот праздник. С самого детства.
Придумали же в самую зимнюю стужу клоунаду устраивать.

Доцент
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя мы тут больше за всеобщее счастье пишем%%%%%

Уважаемый "Пешеход"!
Вы пройдите по ветке и почитайте комментарии:большинство мечтают об удовлетворении своих рефлекторных потребностей, а также позлословить над чужой бедой. Так что, "за всеобщее счастье" писать на форуме НГ народ будет, когда перестанет бегать за куриным яйцо, сахаром , крупами дешевле на 3-5 тенге и не будет их сметать с прилавков вёдрами,мешками, ящиками(см.фоторепортаж НГ).
А уж насыщения,появления уверенности в завтрашнем дне для себя и своих детей и внуков, можно будет помечтать и о "счастии" соседа , его достатке, а также пожелать всего доброго всем марсианам" :-P :-P

Гость
Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 31.12.16 - 12:35
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