Моше Re: Как готовились к Новому году в СССР #53





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3855

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:11 А я не люблю этот праздник. И в его канун на меня находят социопатические настроения . Ну а что? Алкоголь вообще по сути не употребляю (не понимаю я этого "кайфа", сколь бы не пытался его понять), вкусно поесть и так можно - без повода. Разве нет?

Атмосфера праздника сводится к какой-то закупательской по магазинам суете, будто есть последний раз будут. Такое ощущение, что праздник свели к банальному чревоугодию. И каждый год одно и то же. Традиции это хорошо, но как-то они приземлились...Детям друзей подарков подарил, ну и всё. Не разделя сего празднества с остальными, с утра пораньше ретируюсь из города, от знакомых, соседей и прочих (чтобы не слышать банальных "с наступающим!"), ночью на пару часиков заскочу к друзьям (ибо зовут навестить, не могу отказать), а завтра с утра, когда большинство будут героически бороться с последствиями схваток с зеленым змеем (и еще несколько последующих дней мочаля свою печенку), начну свой привычный распорядок дня.



А те, кто смотрят телевизор - товарищи, вам самим еще не тошно: каждый год наблюдать одни и те же рожи эстрадных клоунов типа Галкина, Киркорова и Пугачевой, который уже как бы в кунсткамеру сдать пора?



Настоящий, астрономический год уже наступил - 21-22 декабря, когда день начинает свой рост, а ночь уходит на убыль. Годовой цикл обновился и уже идет.



Новруз (Наурыз) - начало пробуждения всего вокруг, чувствуется весна, тут я разделяю мнение о том, что Наурыз - куда больше завлекает своей атмосферой, особенно где-нибудь на югах, один год я застал Наурыз в Алма-Ате, было прекрасно: +15 на градуснике и трава зеленела, настроение само было на подъеме...



В общем, празднуйтесь, товарищи, главное - не переедайте и не перепевайте.



[Исправлено: Моше, 31.12.2016 - 11:31]