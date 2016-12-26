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§ NG.kz
Читатели "Нашей Газеты" исполнили новогодние желания 72 костанайских детей
NG.kz

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Сообщений: 26668
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.16 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ходе проекта "Письмо Деду Морозу" читатели газеты выполнили желания детей из 32 семей. Подарки получили 72 ребенка, 3 группы коррекционной школы-интерната № 2 и группа Костанайского детского психоневрологического дома-интерната.
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Марина
Re: Читатели "Нашей Газеты" исполнили новогодние...




Отправлено: 26.12.16 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дай Бог всем здоровья и процветания!!!

Марина
Re: Читатели "Нашей Газеты" исполнили новогодние...




Отправлено: 28.12.16 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо большое всей редакции за подарок Деда Мороза. Доченька с радостью играет в песок. Желаем всем Вам счастья, процветания, успехов и всех земных благ!!!!

Татьяна
Re: Читатели "Нашей Газеты" исполнили новогодние...




Отправлено: 31.12.16 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо большое за радость которую дарите детям. Всем сотрудникам "Наша газета" и фирме " Автодом" огромного здоровья, благополучия и процветания!
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