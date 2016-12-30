Цитата: гость:

Третье лицо говорит словами хозяина машины, хозяин машины говорит что за рулем был Туманова, Туманов разбил ему машину а хозяин идет в полицию и пишет признание что он был за рулем. Зачем? Ему если Туманов разбил машину, зачем ему. Это как такой бред можно в газете печатать. Комментаторы, вы хоть не позоритесь, подхватили эту утку проплаченную ТОО Мга



Если честно такоет ощущение 80 процентов коментов это Мега с базарбаева пишу, это уже тухлая тема не кому не интересно.