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§ NG.kz
Творожок с сюрпризом!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26668
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.16 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
29.12.2016г. купил в супермаркете Солнечный на КСК вот такой вот творожок детям!!!Срок годности как видно на фото до 17.01.2017г. Вопрос,это из каких продуктов делается этот продукт?
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§ Козлов я
Re: Творожок с сюрпризом!
Козлов я


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.12.16 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда не беру Фудмастерские продукты. Насмотрелся в Ате на эту порнографию. :-x
Профайл

нуненаю
Re: Творожок с сюрпризом!




Отправлено: 31.12.16 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может, это типа "живой йогурт". Выйдет ночью из холодильника и за бочок - хвать!!! ))))

Гость
Творожок с сюрпризом!




Отправлено: 31.12.16 - 12:27
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