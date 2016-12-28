|Цитата:
drakon:
что у меня в кошельке мелочи 5.14 евро.
Бумажных 1000 Итальянских Лир. Лежит
уже больше 15 лет,как иностранная
валюта,для привлечения Евров.
Вечер. Бар. Входит процессия: мужик, страус и мокрая кошка. Подходят к стойке и начинают заказывать:
Мужик:
- Мне пива.
Страус:
- Мне тоже.
Мокрая кошка:
- Мне водки.
Бармен:
- С вас 15 рублей 18 копеек.
Мужик, не меняя лица, пихает руку в карман и достает гору мелочи без сдачи. Следующий вечер. Тот же бар. Та же тройка.
Мужик:
- Водки.
Страус:
- Мне тоже.
Мокрая кошка:
- И мне.
Бармен:
- С вас 18 рублей 24 копеек.
Мужик опять достает гору мелочи, и опять под расчет. Следующий вечер. Опять та же процессия в тот же бар.
Мужик:
- Пива.
Страус:
- А мне водки.
Мокрая кошка:
- А мне двойной мартини со льдом.
Бармен:
- С вас 21 рубль 2 копейки.
Мужик выгребает мелочь под расчет. Бармена заело, и он спрашивает мужика:
- Почему уже в третий раз они с тобой приходят, и у тебя денег всегда под расчет?
-Понимаешь, мне от бабки дом достался. Я залез на чердак и нашел джинна в бутылке. И он исполнил три моих желания. Первое: что бы я ни собрался купить, у меня всегда в кармане было бы денег под расчет.
- Здорово! А других два?
- Чтобы со мной всегда была длинноногая цыпа с влажной кисой..