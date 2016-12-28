аргентина -ямайка Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4046





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Регистрация: 01.08.16 (Пользователи) Отправлено: - 21:16 Цитата: drakon:

что у меня в кошельке мелочи 5.14 евро.

Бумажных 1000 Итальянских Лир. Лежит

уже больше 15 лет,как иностранная

валюта,для привлечения Евров.

Вечер. Бар. Входит процессия: мужик, страус и мокрая кошка. Подходят к стойке и начинают заказывать:

Мужик:

- Мне пива.

Страус:

- Мне тоже.

Мокрая кошка:

- Мне водки.

Бармен:

- С вас 15 рублей 18 копеек.

Мужик, не меняя лица, пихает руку в карман и достает гору мелочи без сдачи. Следующий вечер. Тот же бар. Та же тройка.

Мужик:

- Водки.

Страус:

- Мне тоже.

Мокрая кошка:

- И мне.

Бармен:

- С вас 18 рублей 24 копеек.

Мужик опять достает гору мелочи, и опять под расчет. Следующий вечер. Опять та же процессия в тот же бар.

Мужик:

- Пива.

Страус:

- А мне водки.

Мокрая кошка:

- А мне двойной мартини со льдом.

Бармен:

- С вас 21 рубль 2 копейки.

Мужик выгребает мелочь под расчет. Бармена заело, и он спрашивает мужика:

- Почему уже в третий раз они с тобой приходят, и у тебя денег всегда под расчет?

-Понимаешь, мне от бабки дом достался. Я залез на чердак и нашел джинна в бутылке. И он исполнил три моих желания. Первое: что бы я ни собрался купить, у меня всегда в кармане было бы денег под расчет.

- Здорово! А других два?

- Чтобы со мной всегда была длинноногая цыпа с влажной кисой..