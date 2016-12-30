Костанаец Re: Государственную долю участия в капитале ТОО "ФК... #6







Отправлено: - 18:30 "Вопрос о возможной ликвидации ТОО, как неприватизированного объекта коммунальной собственности, с повестки дня снят" - ЛЕПЕШКИ это, если бы не купили, то так же бы и остался на бюджете Области!!! Не надо народ обманывать!!!