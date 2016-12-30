NG.kz Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:12 С некоторых пор у нас коммунальные службы города начали применять новые передовые технологии, ранее неизвестные нашему региону. Конечно во всем мире они уже не новые и совсем не передовые, но всё же в Костанае они сенсационны.

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