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§ NG.kz
Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С некоторых пор у нас коммунальные службы города начали применять новые передовые технологии, ранее неизвестные нашему региону. Конечно во всем мире они уже не новые и совсем не передовые, но всё же в Костанае они сенсационны.
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§ Ks
Re: Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 642
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 30.12.16 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Что бы не делай, вам всё не так!

Не в этом дело. Напомнило :lol: "Что они не делают не идут дела. Видно в понедельник
их мама родила..."
Профайл
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