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§ NG.kz
Как готовились к Новому году в СССР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26665
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.
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§ drakon
Re: Как готовились к Новому году в СССР
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9234
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.16 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Помню соседку бабушку

А вот я помню - мать Барбары,мою тёщу.
Получала - 8.5 рулей. Умерла в 86 лет...
Не заморачивалась она,как вы ВЧК... 8-)
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§ Грибоедов
Re: Как готовились к Новому году в СССР
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 30.12.16 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прихожу к выводу, что люди жили в прошлом в разных измерениях. Кто-то перепутал сталинские и брежневские времена, кто-то знает прошлое по книжкам и фильмам, отчасти благодаря пропагандонским каналам на ютьюбе. Колбаса не блистала разнообразием, но двух-трех видов точно была. Что касается ливерной и зельца - их покупали ящиками, чтоб собак кормить. Сейчас ливерную многие бы побрезговали есть.
Помню, соседу-пацаненку родичи поручили за собакой присматривать, пока уезжали. Поехали с ним на великах, он вытаскивает из пакета целую буханку хлеба и через забор швыряет. У меня чуть челюсть не отвалилась. Нам дома запрещали хлеб одной рукой отламывать - неуважение!
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§ witas
Re: Как готовились к Новому году в СССР
witas


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Сообщений: 10
Регистрация: 30.12.16
Отправлено: 30.12.16 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отец работал в городской больнице и всегда констатировал количество погибших за прошедшие праздники от алкоголя,волосы вставали от информации дыбом. Что принёс нам коммунизм то только повальное пьянство.
какой бред! сейчас все тверезые и ни в одном глазу, как стеклышко.)))))))) Бабаян - главный нарколог СССР не просыхал, к ним нельзя без бутылки.
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§ Солнышко
Re: Как готовились к Новому году в СССР
Солнышко


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Сообщений: 928
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 30.12.16 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы по старинке к новому году готовимся. И торты я сегодня испекла птичье молоко и медовый. И холодец сварили. И огурцы достали с погреба для салатов на завтра. И, конечно, с детьми сегодня пряничный домик спекли, украсили. Традиции празднования нового мне нравятся. Я даже иронию судьбы смотрю. Всех с наступающим! Новогоднего настроения!
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