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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 30.12.16 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра:
Никто не помнит, что Марик, перед тем как исчезнуть, на редакцию наезжал.

Ток на моей памяти , он не один раз наезды с истерикой делал на редакцию , раньше же это не было причиной для его бана (если верить Дракону) . Цитата:
Кобра:
А лучше - засаду в Астыкжане устроить.

Тогда уж лучше сделать засаду возле памятника Тарана , от туда последние его весточки были .

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9234
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.16 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
(если верить Дракону) .

Можешь - не верить. Кто,кроме Редакции
его мог забанить? МВД или КНБ... 8-)
Профайл

:-P
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 30.12.16 - 21:45
Комментарий удален модератором.
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Страница 740 из 740«1...738739740
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