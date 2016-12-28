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§ NG.kz
В Костанае завершили ликвидацию аварии на теплотрассе по ул. Майлина
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 26665
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Ремонтные работы на теплотрассе по ул. Майлина по заделке стыка на трубе отвода завершились в 15:50. В 16:15 подключены все 44 МЖД и социальные объекты (детский сад, СШ № 115)", - сообщает пресс-служба акимата Костаная.
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Lex
Re: В Костанае завершили ликвидацию аварии на теплотрассе по ул....




Отправлено: 28.12.16 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно Костанай переименовать в Кландайк. Судя по регулярным раскопкам это название больше подойдет.

pechka
Re: В Костанае завершили ликвидацию аварии на теплотрассе по ул....




Отправлено: 28.12.16 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
17.00 Темирбаева 14, нет отопления

Алёша
Re: В Костанае завершили ликвидацию аварии на теплотрассе по ул....




Отправлено: 28.12.16 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опять, ну не уж то нельзя хоть один раз сделать нормально ведь только летом капитальны ремонт делали.

§ denfostr
Re: В Костанае завершили ликвидацию аварии на теплотрассе по ул....
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 28.12.16 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срочно надо все улицы переименовать.Мало еще переименовали, вот,поэтому ищут доказательства достаточности условий для смены табличек)
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§ 07Litra
Re: В Костанае завершили ликвидацию аварии на теплотрассе по ул....
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8336
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В 16:15 подключены все 44 МЖД
всётаки время московское.... :oops:
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§ 07Litra
Re: В Костанае завершили ликвидацию аварии на теплотрассе по ул....
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8336
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Нужно Костанай переименовать в Кландайк. Судя по регулярным раскопкам это название больше подойдет.

судя по намытым золотым запасам и капустной щебёнке,название сего населённого пункта,себя оправдывает....
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Елена
Re: В Костанае завершили ликвидацию аварии на теплотрассе по ул....




Отправлено: 28.12.16 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врут!...18.00 ни горячей воды,ни отопления(((

§ denfostr
Re: В Костанае завершили ликвидацию аварии на теплотрассе по ул....
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 28.12.16 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а мне достаточно было одно нурлыкуна,я до сих пор сияю от щастя
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микрарайон г.
Re: В Костанае завершили ликвидацию аварии на теплотрассе по ул....




Отправлено: 28.12.16 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора уже избавляться от этой коммуняцкой системы отопления ....25 лет независимости а вода горячая и отопление ещё из советского прошлого.Вот в газете была статья что надо переходить на альтернативные источники тепла.В Европе уже давно нету этих труб.Предлагаю начать с печек на кизяке не требует ремонта труб асфальт,дороги будут в идеальном состоянии и заодно будет подъём сельского хозяйства выгод сколько бюджет города с экономим.Эти денюшки пустим на другие благие дела, ну например можно будет сразу все улицы переименовать....

Academic
Re: В Костанае завершили ликвидацию аварии на теплотрассе по ул....




Отправлено: 28.12.16 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда-то улица Майлина именовалась улицей Украинской. Вот что творится теперь на этой улице, названной в честь великого казахского писателя - об этой улице только и успевают писать и копаться в ней...

ОГПУ
Re: В Костанае завершили ликвидацию аварии на теплотрассе по ул....




Отправлено: 29.12.16 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Academic:
Когда-то улица Майлина именовалась улицей Украинской. Вот что творится теперь на этой улице,

Это карма.

Кобра
Re: В Костанае завершили ликвидацию аварии на теплотрассе по ул....




Отправлено: 30.12.16 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот чего накаркали? Теперь всегда через день копать будут?
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