Грибоедов Re: Как готовились к Новому году в СССР #46





(Полноправные пользователи) Сообщений: 269

Регистрация: 12.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:06 Прихожу к выводу, что люди жили в прошлом в разных измерениях. Кто-то перепутал сталинские и брежневские времена, кто-то знает прошлое по книжкам и фильмам, отчасти благодаря пропагандонским каналам на ютьюбе. Колбаса не блистала разнообразием, но двух-трех видов точно была. Что касается ливерной и зельца - их покупали ящиками, чтоб собак кормить. Сейчас ливерную многие бы побрезговали есть.

Помню, соседу-пацаненку родичи поручили за собакой присматривать, пока уезжали. Поехали с ним на великах, он вытаскивает из пакета целую буханку хлеба и через забор швыряет. У меня чуть челюсть не отвалилась. Нам дома запрещали хлеб одной рукой отламывать - неуважение!