Цитата: Моше:

112-й точно не умер?

Я его предупреждал относительно чрезмерного употребления алкоголя и сердечно-сосудистой...

Если Марик не вымысел редакции , то его исчезновение действительно выглядит странно . Мог и подготовить как нибудь свой уход , если не произошло что то кардинального и внезапного . Вон Дракон говорил например , если нечаянно уйдёт в мир иной , то внучка за него подаст весточку на сайт .