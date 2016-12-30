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§ NG.kz
Как готовились к Новому году в СССР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26665
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.
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Хохол
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
А что будут вспоминать Ваши дети?
Ах да, железную ёлку, возле Акимата.

Эт чё такой за укор (или укол) ? Или Наши дети здесь сейчас обделены или лишены чего то ? Так же наивно верят в Деда Мороза , так же получают подарки , поют песенки и рассказывают стишки . Вы чё там , совсем ? Считаете нашу жизнь и жизнь наших детей здесь безликой и серой ?

Алёша
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
Грибоедов:
Алёша:
помню 1991 год я еще молодой мне 29 лет ребенку 1 год


Алексей, хорошо рассказали. Так оно и было тогда.

Ну воот, опять.Судя по стилистике изложения, и типичным ошибкам (с буквой Й),ваш алексей ну ни разу не алёша.Грубо работаем под алёшу пролетария, грубо...И да ,это пойло типа агдама , ну не проблема была купить,сел в 36 и в Затоболовку, к Зурабу,в разлив цех,а там этого добрааа.Знатоки, очевидцы.

как я простой рабочий который даже к мастеру смены стеснялся подойти отпросится с работы когда родился сын (старшие товарищи попросили мастера отпустить с работы) в то время мог поехать к какому то зурабу и затребовать вина? а Алешей меня называли в то время, теперь называют Алеке, сейчас конечно я мог бы вызвать зураба на дом, что бы он привез мне вина сколько захочу и какого захочу и зураб на цырлах примчался бы через 15 мин, а тогда было так.

ОГПУ
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алёша:
Алешей меня называли в то время, теперь называют Алеке, сейчас конечно я мог бы вызвать зураба на дом, что бы он привез мне вина сколько захочу и какого захочу и зураб на цырлах примчался бы через 15 мин, а тогда было так.

Вот и стало всё на свои места, Алеке.Судя по вашему спичу,вы в 90 е были жителем города Кустаная, и я допускаю,что вы не ведали о наличии в системе райпотребсоюза Кустанайского района цеха по розливу вин и газированных напитков,что не дает вам повода нелицеприятно отзываться и тогдашнем руководителе славного производства.Будьте добрее и терпимее ...Мир вам.Алёша.

ВЧК
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Девятое фото сверху (где продавщица, весы и толпа стариков) относится к 90-м. У некоторых бабушек и дедушек в руках талоны.

Во все времена были талоны на масло и колбасу! Продукты надо было доставать с боем! Просто надо послушать монологи Аркадия Райкина. А полки в продуктовых магазинах были пустые во все времена! Машинами завозилась только спиртное. Пирамиды составленные из рыбных консервов у меня стоит до сих пор.

ВЧК
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иванов:
Не знаем, где вы там плавали, но явно ничего не знаете. Статья какая-то бредовая, сводит весь праздник к жратве и выпивке. И того и другого было полно,

Ты тут не рассказывай сказку про белого бычка. На полках магазинов продуктов кроме консервов не было,если что то и выбрасывали то это надо было брать с боем. Отец работал в городской больнице и всегда констатировал количество погибших за прошедшие праздники от алкоголя,волосы вставали от информации дыбом. Что принёс нам коммунизм то только повальное пьянство.

nik58
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Талончики эти ,Горбача достижения великое!Правильно все Иванов пишет!Дефицитом многое было,да дело то совсем не в этом,кто не жил в какой то период словами не обьяснишь!

ВЧК
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Готовиться к праздникам в СССР нужно было загодя. Во-первых, закупить продукты — то есть «достать», выстоять в часовых очередях, получить в продуктовых заказах шпроты, икру, копченую колбасу.
Шпроты икра и копчённая колбаса простым смертным только снилась! Это всё в Облпотребсоюзе расфасовывалось и распределялось по партийной номенклатуре.Были продуктовые пакеты за которыми руководители партократий засылали по звонку своих водителей!

111
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 20:27
Комментарий удален модератором.

C₂H₅OH
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 20:33
Комментарий удален модератором.

шампусик
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цены в СССР( непутать с периодом правления горбачевым), в том числе на спиртное. Многие сильно удивяться )).
apxiv.ucoz.ru/publ/istorii_bit/khronologija/1961_91_ceny_v_sssr/19-1-0-69

* drakon
Re: Как готовились к Новому году в СССР
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9232
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.16 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
то принёс нам коммунизм то только повальное пьянство.

А что принесло вам 25 лет независимости.
Выросло новое независимое поколение?
Повальная наркрмания,преступность
и проституция?... 8-)
Зря - написАл. Но посмотрим... :oops:
Профайл

Гость
Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 20:49
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