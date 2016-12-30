Цитата: ОГПУ:

Грибоедов:

Алёша:

помню 1991 год я еще молодой мне 29 лет ребенку 1 год





Алексей, хорошо рассказали. Так оно и было тогда.



Ну воот, опять.Судя по стилистике изложения, и типичным ошибкам (с буквой Й),ваш алексей ну ни разу не алёша.Грубо работаем под алёшу пролетария, грубо...И да ,это пойло типа агдама , ну не проблема была купить,сел в 36 и в Затоболовку, к Зурабу,в разлив цех,а там этого добрааа.Знатоки, очевидцы.



как я простой рабочий который даже к мастеру смены стеснялся подойти отпросится с работы когда родился сын (старшие товарищи попросили мастера отпустить с работы) в то время мог поехать к какому то зурабу и затребовать вина? а Алешей меня называли в то время, теперь называют Алеке, сейчас конечно я мог бы вызвать зураба на дом, что бы он привез мне вина сколько захочу и какого захочу и зураб на цырлах примчался бы через 15 мин, а тогда было так.