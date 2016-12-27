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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 739 из 739«1...737738739
Куратор темы: nurgeldy
§ аргентина -ямайка
Флуд и оффтопик
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 27.12.16 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
по яйцам..

а что норм. как раз 26 сегодня . ;-)
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Внучка
Флуд и оффтопик




Отправлено: 28.12.16 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем роняла правила это6о форума... нвписала в тему про 70-летнего лыжника 4 сообщения, никого не оскорбляя . Обращалась лишь к одному участнику форума - Лиличке. Модер удалил 4 сообщения. Внимание вопрос - Модератор и Всем известная на форуме Лиличка - одно лицо? Чет не поняла, в каком месте я ее оскорбила? Всего лишь указала на отсутствие чувства такта при комментироааании темы про 70летнего лыжника.

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2940
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.12.16 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Белорус бросил вызов Ван Дамму, сев на шпагат между двумя движущимися БелАЗами
Екатерина Кочетова сегодня в 18:50
Белорусский каскадёр и постановщик трюков Денис Блохин повторил известный трюк голливудского актёра Жана-Клода Ван Дамма. Напомним, Ван Дамм несколько лет назад снялся в рекламе Volvo. Актёр сел на шпагат между двумя движущимися грузовиками.
Белорус Блохин исполнил тот же самый трюк, сев на шпагат между движущимися карьерными самосвалами грузоподъёмностью 160 и 180 тонн.

https://life.ru/t/новости/953595/bielorus_brosil_vyzov_van_dammu_siev_na_shpaghat_miezhdu_dvumia_dvizhushchimisia_bielazami

[Исправлено: Алиса, 28.12.2016 - 22:38]
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.12.16 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Внучка:
Обращалась лишь к одному участнику форума - Лиличке


Цитата:
Внучка:
Всем известная на форуме Лиличка

Чёли фанатка моя
:-o
Надень тады значёк

И носи с гордо поднятой головой :lol:
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§ Моше
Re: Флуд и оффтопик
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 30.12.16 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112-й точно не умер?
Я его предупреждал относительно чрезмерного употребления алкоголя и сердечно-сосудистой...

[Исправлено: Моше, 30.12.2016 - 19:30]
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 30.12.16 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
112-й точно не умер?
Я его предупреждал относительно чрезмерного употребления алкоголя и сердечно-сосудистой...

Если Марик не вымысел редакции , то его исчезновение действительно выглядит странно . Мог и подготовить как нибудь свой уход , если не произошло что то кардинального и внезапного . Вон Дракон говорил например , если нечаянно уйдёт в мир иной , то внучка за него подаст весточку на сайт .

Вайпер .
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 30.12.16 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня , за этот 2016 год , только в Кустанае четверо друзей померло , тут соседа позавчера , вынесли в коме , пока в реанимации лежит , в нашей горбольнице , ( 1978 г.р. , участник войны в Чечне ) так что всё может быть .

Доцент
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 30.12.16 - 20:23
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9232
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.16 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
112-й точно не умер?

По моим данным - забанили его по всем Ай Пи адресам...
8-)
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9232
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.16 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Вон Дракон говорил например

Правильно говорил. Будет и фото и биогафия... :lol: :oops:
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* 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8334
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 30.12.16 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
112-й точно не умер?

да чё ему сделаетца?... театральную паузу* они с Официозным Душком взяли,сговорифшись....

*ПАУЗА ТЕАТРАЛЬНАЯ (лат. pausa, от греч. pauses – прекращение), в актерском искусстве одно из основных средств художественной выразительности.

Именно умелое использование пауз позволяет актеру (и всему актерскому составу спектакля в целом) достичь нужного темпо-ритмического течения спектакля, которое, в свою очередь, создает эмоциональное напряжение в зрительном зале и концентрирует внимание публики. В профессиональном театральном сленге существует устойчивое выражение «умение держать паузу», которое индексирует высокую степень актерского мастерства.
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* 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8334
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 30.12.16 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а может наслаждаютца медовым месяцем... :-) странная они парочка:что один,что другой, всё НАСЕЛЕНИЕ во всех грехах уличали;один в ленности,другой в трусости... в подаче реплик они смотрелись по разному,а по сути одинаково... вот и случайно (?) одинаково в середине декабря пропали... :lol:
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Кобра
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 30.12.16 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто не помнит, что Марик, перед тем как исчезнуть, на редакцию наезжал. А на следующий день, после его последнего появления, сайт глюканул. Надо его в Рудном поискать. Что там у него из окна видно было? А лучше - засаду в Астыкжане устроить. :-)
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