ВЧК Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился... #26







Отправлено: - 19:59 Ну тут дело ясное... нет видео доказательств. А показания одного свидетеля тут к делу не пришьёшь. Остаётся подавать в гражданском порядке на материальный ущерб нанесённый виновником ДТП, ТОО "Мега". Техническую и товароведческую экспертизу и расходы по опрессовке. Возможно повреждённый участок трубы вырезали и отправляли на обследование так как по месту не возможно было обследовать повреждения трубопровода. Следовательно возможно замена повреждённого участка трубы и повторная спайка швов. У ТОО "Мега" есть ещё время на сбор документов и доказательств в виде фото и видео доказательств на повреждение трубопровода и восстановление его.