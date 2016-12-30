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≡ В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился след "Гелендвагена", заехавшего в летнее кафе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился след "Гелендвагена", заехавшего в летнее кафе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26665
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Я спросил его, кто был за рулем, - сообщил в суде свидетель Виктор ЧИЖ. - Мужчина ответил, что там был друг сына. Также он рассказал, что этот друг летом заехал на машине в кафе кинотеатра «Казахстан», ездил там по ступенькам.
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ага
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 13:16
Комментарий удален модератором.

серик
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 13:17
Комментарий удален модератором.

§ witas
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...
witas


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 30.12.16
Отправлено: 30.12.16 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
адвокат:
уж поверьте, старик в универе такое вытворял, что еще не понятно кому должно быть больше стыдно.

странный вы для адвоката.
Профайл

Х
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гостья:
Старика даже жаль


Нашли кого жалеть...Юлит, выкручивается недостойно и позорно.

Михалыч
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
интересно, у нас все судьи слепо-глухонемые?

У Фемиды глаза закрыты.....и к сожалению, в большинстве своём не принимают верных решений(

§ yeti91
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 30.12.16 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пришёл лексус-так и ушёл.все в жизни всегда встанет на круги свои и бумеранг вернеться,нужно только время.
Ну а что сынок будет делать когда отца не станет-как был ни кем так и остался ни кем и ни чем.
Профайл

валенок
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 15:49
Комментарий удален модератором.

читатель
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Назарбаев раскритиковал работу казахстанских судей
Политика
Причиной для критики стал низкий уровень доверия населения служителям Фемиды

А ЧТО ТОЛКУ-ТО? СУДЬИ И РАНЬШЕ В УС НЕ ДУЛИ И СЕЙЧАС ИМ НАСТАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА НЕ УКАЗ.

гость
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Третье лицо говорит словами хозяина машины, хозяин машины говорит что за рулем был Туманова, Туманов разбил ему машину а хозяин идет в полицию и пишет признание что он был за рулем. Зачем? Ему если Туманов разбил машину, зачем ему. Это как такой бред можно в газете печатать. Комментаторы, вы хоть не позоритесь, подхватили эту утку проплаченную ТОО Мга

???
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следов берлинского грузовика еще не ракопали? :lol: :lol: :lol:

Ахаха
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашли козла отпущения, через два месяца вспомнил кто был за рулем, Канат пиши на них за клевету.

ВЧК
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тут дело ясное... нет видео доказательств. А показания одного свидетеля тут к делу не пришьёшь. Остаётся подавать в гражданском порядке на материальный ущерб нанесённый виновником ДТП, ТОО "Мега". Техническую и товароведческую экспертизу и расходы по опрессовке. Возможно повреждённый участок трубы вырезали и отправляли на обследование так как по месту не возможно было обследовать повреждения трубопровода. Следовательно возможно замена повреждённого участка трубы и повторная спайка швов. У ТОО "Мега" есть ещё время на сбор документов и доказательств в виде фото и видео доказательств на повреждение трубопровода и восстановление его.

Гражданин КZ
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо полагать, что добротная надзорная проверочка в адм.судах города и области назрела, как нельзя кстати. Даже освещение в прессе и общее недовольство рядовых граждан ни коим образом не касается судей. Как лепили туфту, так и лепят и правосудием там не пахнет.

Ворон
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 20:26
Комментарий удален модератором.

Серик
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что сплетни слушать то один то другой был этого базарбаева не поймёшь какой-то не последовательный, он что хочет освободить еще от адм ответственности мукибекова м. Зачем ?? , Тот признал штраф наложили наказание получил , зачем велосипед выдумывать..
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