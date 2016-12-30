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§ NG.kz
Как готовились к Новому году в СССР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26665
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.
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§ Иванов
Re: Как готовились к Новому году в СССР
Иванов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2292
Регистрация: 12.06.12
Отправлено: 30.12.16 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Девятое фото сверху (где продавщица, весы и толпа стариков) относится к 90-м. У некоторых бабушек и дедушек в руках талоны.

Да, точно. Совершенно пустой магазин, только талоны и куры. Да и сам снимок какой-то постановочный. Явно сделан для перестроечной антисоветской прессы.
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аман
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здря напечатали. Щяс разделятся на 2 непримиримых лагеря и начнется битва ватников с совками..
Кто то уже слезу пустил..
Цитата:
[b]
Иванов,помолчи немного. Слёзы на глаза наворачиваются.

§ Иванов
Re: Как готовились к Новому году в СССР
Иванов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2292
Регистрация: 12.06.12
Отправлено: 30.12.16 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Впервые праздник официально отметили лишь в конце 1936 года, после статьи видного советского деятеля Павла Постышева в газете «Правда».

Поддавшись всеобщему порыву, в 1935 году Зинаида Николаевна Александрова пишет праздничный стих про ёлку (хотя есть мнение, что она сочинила его раньше, а в 1935-м просто обнародовала). Вот он:

Маленькой ёлочке
Холодно зимой,
Из лесу ёлочку
Взяли мы домой.

Беленький заинька
Ёлочку просил:
"Мятного пряничка
Зайке принеси!"

Белочка прыгала
В шубке голубой:
"Ёлочка, ёлочка,
Я пойду с тобой!"

Маленькой ёлочке
В комнатах тепло,
Заяц и белочка
Дышат на стекло.

Красные зяблики
Вьются у окна,
В тёплой проталинке
Ёлочка видна.

Сколько на ёлочке
Шариков цветных,
Розовых пряников,
Шишек золотых!

Сколько под ёлочкой
Маленьких ребят!
Топают, хлопают,
Весело кричат:

"Ёлочка, ёлочка,
Яркие огни,
Синими бусами,
Ёлочка, звени,

Ветку нарядную
Ниже опусти,
Нас шоколадною
Рыбкой угости!

Встанем под ёлочкой
В дружный хоровод.
Весело, весело
Встретим Новый год!"

Музыку к песне написал композитор Михаил Иванович Красев, который к тому моменту уже являлся автором одной детской оперы и трёх оперетт (позже Красев сочинит ещё несколько кантат и детских опер, а в 1950 году станет лауреатом Сталинской премии второй степени).

[Исправлено: Иванов, 30.12.2016 - 16:43]
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Маркс
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дуняшка:
коньяки по стоимости приближались к 10 рублям.

Когда в Томске ввели сухой закон в 1984 году, в магазинах спокойно и совершенно свободно стоял коньяк КВВК по цене 25 рублей. Считалось - слишком дорого, в пять раз дороже водки.

НЕПЬЮЩИЙ
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 16:58
Комментарий удален модератором.

* 113
Re: Как готовились к Новому году в СССР
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 30.12.16 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аман:
Кто то уже слезу пустил..

А что будут вспоминать Ваши дети?
Ах да, железную ёлку, возле Акимата.
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