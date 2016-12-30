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НГ:
Впервые праздник официально отметили лишь в конце 1936 года, после статьи видного советского деятеля Павла Постышева в газете «Правда».
Поддавшись всеобщему порыву, в 1935 году Зинаида Николаевна Александрова пишет праздничный стих про ёлку (хотя есть мнение, что она сочинила его раньше, а в 1935-м просто обнародовала). Вот он:
Маленькой ёлочке
Холодно зимой,
Из лесу ёлочку
Взяли мы домой.
Беленький заинька
Ёлочку просил:
"Мятного пряничка
Зайке принеси!"
Белочка прыгала
В шубке голубой:
"Ёлочка, ёлочка,
Я пойду с тобой!"
Маленькой ёлочке
В комнатах тепло,
Заяц и белочка
Дышат на стекло.
Красные зяблики
Вьются у окна,
В тёплой проталинке
Ёлочка видна.
Сколько на ёлочке
Шариков цветных,
Розовых пряников,
Шишек золотых!
Сколько под ёлочкой
Маленьких ребят!
Топают, хлопают,
Весело кричат:
"Ёлочка, ёлочка,
Яркие огни,
Синими бусами,
Ёлочка, звени,
Ветку нарядную
Ниже опусти,
Нас шоколадною
Рыбкой угости!
Встанем под ёлочкой
В дружный хоровод.
Весело, весело
Встретим Новый год!"
Музыку к песне написал композитор Михаил Иванович Красев, который к тому моменту уже являлся автором одной детской оперы и трёх оперетт (позже Красев сочинит ещё несколько кантат и детских опер, а в 1950 году станет лауреатом Сталинской премии второй степени).
[Исправлено: Иванов, 30.12.2016 - 16:43]