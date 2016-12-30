Иванов Re: Как готовились к Новому году в СССР #17





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Регистрация: 12.06.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:41 Цитата: НГ:

Впервые праздник официально отметили лишь в конце 1936 года, после статьи видного советского деятеля Павла Постышева в газете «Правда».

Поддавшись всеобщему порыву, в 1935 году Зинаида Николаевна Александрова пишет праздничный стих про ёлку (хотя есть мнение, что она сочинила его раньше, а в 1935-м просто обнародовала). Вот он:



Маленькой ёлочке

Холодно зимой,

Из лесу ёлочку

Взяли мы домой.



Беленький заинька

Ёлочку просил:

"Мятного пряничка

Зайке принеси!"



Белочка прыгала

В шубке голубой:

"Ёлочка, ёлочка,

Я пойду с тобой!"



Маленькой ёлочке

В комнатах тепло,

Заяц и белочка

Дышат на стекло.



Красные зяблики

Вьются у окна,

В тёплой проталинке

Ёлочка видна.



Сколько на ёлочке

Шариков цветных,

Розовых пряников,

Шишек золотых!



Сколько под ёлочкой

Маленьких ребят!

Топают, хлопают,

Весело кричат:



"Ёлочка, ёлочка,

Яркие огни,

Синими бусами,

Ёлочка, звени,



Ветку нарядную

Ниже опусти,

Нас шоколадною

Рыбкой угости!



Встанем под ёлочкой

В дружный хоровод.

Весело, весело

Встретим Новый год!"



Музыку к песне написал композитор Михаил Иванович Красев, который к тому моменту уже являлся автором одной детской оперы и трёх оперетт (позже Красев сочинит ещё несколько кантат и детских опер, а в 1950 году станет лауреатом Сталинской премии второй степени).



[Исправлено: Иванов, 30.12.2016 - 16:43]